Tàu chiến Hàn Quốc tới Đà Nẵng để đảm bảo an ninh trên biển

Chỉ hơn một tuần sau khi một tàu chiến Anh cập cảng Sài Gòn, một tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng và đang neo tại cảng Tiên Sa.

Ngày 11/9, tàu khu trục Roks Moon Mu The Great bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng trong bốn ngày với mục đích huấn luyện chung với hải quân Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệp đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và hòa bình khu vực, theo truyền thông trong nước.

Trước đó vào ngày 3/9, tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh tới TP HCM để “đóng vai trò tích cực về an ninh khu vực, tự do hàng hải và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.”

Tháng 3 năm nay, hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson cũng ghé thăm Việt Nam nhằm làm sâu sắc thêm các quan hệ giữa hải quân hai nước cựu thù trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bành trướng trên Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm VN kể từ sau chiến tranh. USS Carl Vinson cũng neo đậu Cảng Tiên Sa trong năm ngày hồi tháng Ba vừa qua.

ZingNews cho biết tàu khu trục Roks Moon Mu The Great của Hàn Quốc đang neo tại cảng Tiên Sa được trang bị hệ thống radar hiện đại cùng nhiều vũ khí như tên lửa, ngư lôi, pháo hạm.

Theo VNExpress, trước khi rời Đà Nẵng vào ngày 14/9, tàu khu trục này sẽ tổ chức huấn luyện chung với phía Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và củng cố đoàn kết trong khu vực về đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải.

Đây là lần thứ hai một tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa. Tháng 9 năm ngoái, chiến hạm Roks Kang Gam Chan và Roks Hwacheon đã tới Đà Nẵng để thăm xã giao và có các hoạt động trao đổi với các lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Báo Quân đội Nhân dân nói chuyến thăm lần này của tàu Hải quân Hàn Quốc góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.