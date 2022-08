Tang lễ 3 lính cứu hỏa hy sinh, người dân bày tỏ tiếc thương

Nhiều người dân Việt Nam đã trực tiếp đến viếng, đổ ra đường đưa tiễn đoàn linh xa, đặt hoa trước tượng đài lính cứu hỏa hay lên mạng xã hội bày tỏ tiếc thương ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang chữa cháy một quán karaoke ở Hà Nội vào trưa ngày 1/8.

Chính quyền hôm 5/8 đã cho tổ chức long trọng tang lễ của ba chiến sỹ tại nhà tang lễ Quốc gia tại số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, vốn trước giờ chỉ dành riêng cho lãnh đạo hay cán bộ cấp cao.

Ba chiến sỹ đã hy sinh là Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, lần lượt là đội trưởng, đội viên và lính nghĩa vụ của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy.

Tang lễ do Công an Thành phố Hà Nội chủ trì do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc, làm trưởng ban. Đến viếng có đích thân Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu phái đoàn của Bộ Công an cùng các thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Văn Long và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu phái đoàn chính quyền thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các lãnh đạo cao nhất của đất nước như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi vòng hoa đến viếng.

Linh cữu của các chiến sỹ đã được đội danh dự thực hiện nghi thức phủ quốc kỳ, một hình thức vinh danh những người hy sinh vì nước, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ.

Người dân từ nhiều xã, phường, quận, huyện ở Hà Nội đã đến tận Nhà tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc và chia sẻ với thân nhân các lính cứu hỏa, hãng thông tấn nhà nước Việt Nam đưa tin.

Sau lễ viếng và lễ truy điệu, ba lính cứu hỏa này sẽ được hỏa táng và đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố. Theo tường thuật của báo chí trong nước thì trên các tuyến đường đoàn xe chở linh cữu đi qua, nhiều người dân ra đường để cúi đầu tiễn biệt.

Ngoài ra, lực lượng công an Hà Nội, các đồng đội trong sở cứu hỏa, các học viên Học viện An ninh nhân dân và đoàn viên thanh niên mặc đồng phục cũng xếp thành hàng dài dọc các tuyến đường có linh cữu đi qua.

Ba lính cứu hỏa này làm nhiệm vụ trinh sát trong đám cháy tại quán karaoke cao sáu tầng trên đường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, hôm 1/8. Họ đã giúp được 8 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài. Nhưng khi tiếp tục lên các tầng trên để tìm kiếm thêm nạn nhân, trần giả và các vật liệu trang trí nội thất sập xuống khiến cả ba người thiệt mạng, theo tường thuật của báo chí trong nước.

Sự hy sinh của ba chiến sỹ này ở độ tuổi rất trẻ đã gây xúc động cho người dân trong nước. Ngoài người đội trưởng Đặng Anh Quân 44 tuổi, Thượng úy Đỗ Đức Việt chỉ mới 24 tuổi, mới ra trường và vào ngành phục vụ chưa được bao lâu, còn Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc cũng vừa mới tốt nghiệp phổ thông, đậu đại học nhưng gác lại để đi lính nghĩa vụ ở tuổi 19.

Tại tượng đài ‘Công an vì Nhân dân phục vụ’ tôn vinh lính cứu hỏa và cảnh sát giao thông vừa được khánh thành ở Hà Nội cách nay không lâu, rất đông người dân đã đến đặt hoa dưới chân tượng đài để tưởng niệm, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh cũng như vẽ những bức họa về các chiến sỹ để bày tỏ sự tiếc thương, gọi họ là ‘những anh hùng trong đời thực’. Tại Đà Lạt, một họa sỹ còn vẽ một bức tranh trên tường khắc họa ba lính cứu hỏa đang cứu người.

Sau khi hy sinh, cả ba chiến sỹ đã được Bộ trưởng Tô Lâm ký quyết định tăng quân hàm lên một cấp trước thời hạn, được Chủ tịch nước truy tặng huy chương chiến công và được Thủ tướng cấp bằng ‘Tổ quốc ghi công’.