81 chiến sĩ nhảy dù VNCH được an táng tại Westminster

Sáng ngày 26/10, tại thành phố Wesminster, California, cựu Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ, Jim Webb, chủ trì lễ tưởng niệm và vinh danh 81 chiến sĩ thuộc một tiểu đoàn nhảy dù của Quân đội Việt Nam Cộng Hoà tử vong khi máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ gặp nạn vào năm 1965 trong Chiến tranh Việt Nam.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ, quân kỳ do Thuỷ quân Lục chiến Hoa Kỳ đảm nhiệm, Bộ Trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Richard Spencer, phát biểu, ca ngợi sự hy sinh của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến. Ông tri ân những chiến sĩ (VNCH) đã mất: “Cảm ơn sự phục vụ của các anh. Xin đón chào các anh về nhà… Họ đã chiến đấu như một đồng minh, họ đã hy sinh như một người anh em.”

Bộ trưởng Spencer nói nếu không có những nỗ lực miệt mài và liên tục của ông Jim Webb thì 81 người anh em VNCH này không thể được yên nghỉ trên đất nước Hoa Kỳ như ngày hôm nay.

Và lễ dâng hoa, ba phát súng vinh danh các tử sĩ đồng minh Hoa Kỳ vang lên cùng với tiếng kèn chiêu hồn làm buổi lễ thêm trang trọng, với sự tham dự của hàng trăm cựu chiến binh, quan khách, và đại diện của chính quyền thành phố có đông người gốc Việt sinh sống ở hải ngoại.

Phát biểu tại buổi lễ, cựu nghị sĩ Jim Webb, người từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, nói: “Đây là một hành trình dài 54 năm, 81 chiến sĩ VNCH này đã bỏ mình tại Việt Nam, được đưa qua Thái Lan, Hawaii, và chặng dừng chân cuối cùng là tại Westminister, California.”

Ông Webb và những người bạn của ông trong quân đội đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Lost Soldiers Foundation với mục đích là mang 81 hài cốt này từ Hawaii về Californbia để an táng.

Luật sư Jeffrey McFadden, một đồng chủ tịch của Lost Soldiers Foundation, nói với VOA tại buổi lễ rằng ông Webb đã “làm điều kỳ diệu này chính nhờ lòng kiên trì và quyết tâm của ông trong việc tri ân những đồng đội Việt Nam và nhờ sự gắn kết của cựu TNS với cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.”

Nhà văn Phan Nhật Nam, từng là thiếu uý Tiểu đoàn 7 Nhảy dù, tiểu đoàn có 81 chiến sĩ thiệt mạng, nói với VOA rằng những nỗ lực của ông Webb trong việc đưa hài cốt các tử sĩ về an táng ở Westminster ngày 26/10 là “vô cùng to lớn và không thể kể hết.”

Ông Nam cho biết chiếc vận tải cơ C-123 lâm nạn tại chiến trường Phú Yên vào ngày 11/12/1965 khiến cả 4 nhân viên phi hành đoàn người Mỹ cùng toàn bộ 81 người lính Mũ Đỏ của đại đội 72 tiểu đoàn 7 Nhảy dù tử nạn.

Sau lễ dâng hoa và ba phát súng vinh danh các tử sĩ vang lên cùng tiếng kèn chiêu hồn do các sĩ quan Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ thực hiện trước sự chứng kiến của hơn một nghìn quan khách, chiếc quan tài chứa hài cốt 81 tử sĩ VNCH được di quan về khu vực nghĩa trang Westminster Memorial Park lân cận để an táng. Vào buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra Lễ truy điệu do Gia đình Mũ Đỏ tổ chức.

Trước đó, hôm 22/10, tại Hạ viện Hoa Kỳ, Dân biểu Alan Lowenthal phát biểu tri ân cựu nghị sĩ Jim Webb, tổ chức Lost Soldiers Foundation và Gia đình Mũ Đỏ về việc an táng 81 chiến sĩ này tại thành phố Westemister, nơi có đông người gốc Việt cư ngụ nhất Hoa Kỳ.