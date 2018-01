Tai nạn giao thông kìm hãm các nền kinh tế đang phát triển

Theo một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, tai nạn giao thông chết người là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.

Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy đầu tư vào an toàn giao thông đường bộ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình sẽ làm tăng thu nhập quốc dân.

90% trong số 1,25 triệu người tử vong vì giao thông hàng năm trên thế giới là ở các nước đang phát triển.

Theo chuyên gia giao thông vận tải của Ngân hàng Thế giới, Dipan Bose, vấn đề này không được quan tâm đúng mức về mặt chính thức.

Ông Bose là đồng tác giả của một nghiên cứu tập trung vào năm quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Tanzania. Các tác giả sử dụng các mô hình kinh tế để ước tính nền kinh tế của mỗi quốc gia sẽ tăng được bao nhiêu trong khoảng thời gian 24 năm khi giảm số ca tử vong vì giao thông xuống một nửa.

"Kết quả thật đáng ngạc nhiên", ông nói.

Thái Lan có thể tăng 22% thu nhập quốc dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và lẫn tăng tai nạn giao thông đều cao của nước này đồng nghĩa là họ có thể thu hái được nhiều nhất nếu có thay đổi.

Tanzania có thể tăng 7%. Các nước còn lại ở khoảng giữa.

Những lợi ích kinh tế này là "những gì mà không một chính phủ quốc gia nào có thể bỏ qua", ông Bose nói. Báo cáo này "nêu ra câu chuyện kinh tế nói lên vì sao lại thật quan trọng khi cần phải hành động mạnh mẽ về an toàn đường bộ".

Các lái xe chỉ chịu trách nhiệm một phần về các ca tử vong do giao thông, theo một báo cáo khác của Ngân hàng Thế giới và Viện Nguồn lực Thế giới.

Các nhà quy hoạch đô thị và các quan chức chính phủ có trách nhiệm bảo đảm hệ thống giao thông đủ an toàn.

Bà Anna Bray Sharpin, đồng tác giả của báo cáo, thuộc Viện Nguồn lực Thế giới, nói: "Nếu hệ thống không an toàn - nếu người ta không có cơ hội sang đường một cách an toàn, hoặc lái trong một chiếc xe an toàn - thì một lỗi nhỏ cũng có thể gây tử vong. Và lẽ ra không nên như thế".

Bà Bray Sharpin lưu ý rằng nhiều nước đang phát triển hiện đang lên kế hoạch làm các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ lớn.

Nếu họ không xây dựng chúng bảo đảm an toàn ngay bây giờ, bà nói thêm, họ sẽ "bị mắc kẹt với cơ sở hạ tầng nguy hiểm đó trong một thời gian rất dài".