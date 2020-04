Tổ chức bảo vệ sông Mekong kêu gọi Trung Quốc minh bạch thông tin

Các tổ chức hoạt động để bảo vệ sông Mekong đã kêu gọi Trung Quốc minh bạch và hợp tác hơn sau khi một phúc trình nói rằng các đập thủy điện của Trung Quốc năm ngoái giữ nước trong thời kỳ hạn hạn nặng tại các nước ở hạ nguồn, theo Reuters.



Tin cho hay, Trung Quốc đã bác bỏ kết quả nghiên cứu của một dự án do chính phủ Mỹ tài trợ, và nói rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm việc xả nước hợp lý xuống các nước ở hạ nguồn, bao gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.



Nghiên cứu do công ty Eyes on Earth thực hiện nói rằng theo dữ liệu vệ tinh, 11 đập thủy điện của Trung Quốc đã giữ nước khi Trung Quốc có mức nước cao hơn so với mức trung bình, giữa lúc mức nước ở hạ nguồn ở mức thấp nhất trong vòng hơn 50 năm qua.

Ủy ban Sông Mekong, một tổ chức liên chính phủ, vốn làm việc với các chính phủ Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam ở hạ nguồn sông Mekong, nói rằng nghiên cứu không chứng minh rằng việc giữ nước gây ra hạn hán.



Tuy nhiên, theo Reuters, ban thư ký của tổ chức này nói đang mưu tìm thêm thông tin từ Trung Quốc cũng như thêm mối quan hệ công việc chính thức với Bắc Kinh.