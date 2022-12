​​​​​​​Số tử vong vì COVID-19 của Trung Quốc chính xác đến cỡ nào?

Các tiêu chí hạn hẹp của Trung Quốc để xác định các trường hợp tử vong do COVID-19 sẽ đánh giá thấp thiệt hại thực sự của làn sóng đại dịch hiện tại ở nước này và có thể khiến việc truyền đạt những cách tốt nhất để mọi người tự bảo vệ mình trở nên khó khăn hơn, các chuyên gia y tế nước ngoài cảnh báo.



Chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp sau khi nhiễm COVID mới được phân loại là tử vong do COVID-19 gây ra, một chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc cho biết hôm 20/12.



Ông Wang Guiqiang, trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, cho biết những trường hợp tử vong do biến chứng tại các vị trí khác trong cơ thể, bao gồm cả các tình trạng bệnh lý nền do virus này gây ra, sẽ không được tính vào số liệu thống kê chính thức.



Các chuyên gia nắm bắt với các quy trình bệnh viện ở Trung Quốc nói với Reuters rằng những trường hợp như vậy không phải lúc nào cũng bị loại trừ trước đây, mặc dù đôi khi COVID sẽ được loại trừ là nguyên nhân tử vong nếu một bệnh nhân trước đây dương tính đã xét nghiệm âm tính một hoặc hai ngày trước khi chết.



Ông Wang cho biết các tiêu chí này đã thay đổi vì biến thể Omicron ít có khả năng gây ra các triệu chứng đe dọa tính mạng khác, mặc dù các bệnh viện của Trung Quốc vẫn được yêu cầu đánh giá từng trường hợp để xác định chính xác liệu COVID có phải là nguyên nhân cuối cùng hay không.



Các phương pháp đếm số ca tử vong do COVID cũng khác nhau giữa các quốc gia trong gần ba năm qua kể từ khi đại dịch bắt đầu.



Tuy nhiên, các chuyên gia về bệnh này bên ngoài Trung Quốc cho biết phương pháp cụ thể này sẽ bỏ sót một số loại biến chứng COVID có khả năng gây tử vong khác đã được công nhận rộng rãi, từ triệu chứng máu đông đến đau tim cũng như nhiễm trùng huyết và suy thận.



Một số biến chứng này có thể làm tăng nguy cơ tử vong tại nhà, đặc biệt đối với những người không biết rằng họ cần phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì có các triệu chứng này.



Bác sĩ Aaron Glatt, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Mount Sinai South Nassau ở New York và là người phát ngôn của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, cho biết định nghĩa mới “rõ ràng sẽ không nắm bắt được tất cả các trường hợp tử vong do COVID”. Ông nói thêm rằng “việc bỏ qua bất cứ điều gì khác đang diễn ra trong cơ thể là vô nghĩa và không chính xác về mặt khoa học”.



Hồi tháng trước, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc báo cáo rằng 33% ca tử vong liên quan đến Omicron từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 tại một bệnh viện lớn là do các nguyên nhân khác ngoài viêm phổi.



Dữ liệu COVID của Trung Quốc có đáng tin cậy không?



Là một trong những quốc gia có số người chết vì COVID thấp nhất thế giới, Trung Quốc thường xuyên bị cáo buộc hạ thấp số các ca nhiễm và tử vong vì các lý do chính trị.



Một nghiên cứu vào tháng 6/2020 về đợt bùng phát đầu tiên của đất nước ở Vũ Hán bắt đầu vào cuối năm 2019 ước tính 36.000 người có thể đã chết vào thời điểm đó, hoặc gấp 10 lần con số chính thức.



Một nghiên cứu do Lancet công bố vào tháng 4, trong đó xem xét tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID ở 74 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn 2020-2021, ước tính có 17.900 ca tử vong vượt mức ở Trung Quốc trong giai đoạn này, so với số ca tử vong chính thức là 4.820 ca.



Trên toàn cầu, nghiên cứu ước tính có 18,2 triệu ca tử vong vượt mức trong năm 2021-2022, so với 5,94 triệu ca tử vong do COVID được báo cáo.