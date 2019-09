2 tháng Chín ở San Francisco

Bùi Văn Phú



Sáng nay thứ Hai, thức dậy trễ như ngày cuối tuần vì được nghỉ Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ. Lướt đọc tin trên mạng rồi ghé qua Facebook xem có tin, tút (stt – status) gì vui vui buồn buồn theo giòng đời.

Cuối tuần nghỉ ba ngày liền nên nhiều bạn đi chơi xa, thăm hang động đá đỏ ở Utah, chèo xuồng lội suối ở Lake Tahoe. Đi gần thì leo lên đỉnh núi ở Fremont, vùng Vịnh San Francisco.

Năm nay Quốc Khánh Việt Nam trùng với ngày nghỉ của Mỹ, trên FB có vài tút nhắc đến ngày này, cách đây 74 năm Việt Nam công bố tuyên ngôn độc lập.

Thach Nguyen, nhà ngoại giao của Việt Nam có nhiều năm công tác ở Mỹ, đã làm đại sứ ở Iran, viết mấy chữ: “Ngày độc lập. Thiêng liêng hai chữ độc lập.”

Nhà văn Andrew Lam từ Sài Gòn đưa lên những tấm hình chụp cảnh bắn pháo hoa với lời giới thiệu: “lots of firework tonight.”

Luật sư Lê Công Định cũng từ Sài Gòn viết tút: “Quốc khánh của tôi là ngày sẽ đến.”

Tran Duc Anh Son, thường ký tên “Người nước Huệ” là một tiến sĩ có nhiều nghiên cứu về Biển Đông, trích diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân tại Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ ngày 2/9/1945:

“…Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào… Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta… Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân…”



“Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu…”

“Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…”

Ông Son viết tút: “Lời Cụ Hồ nói từ 74 năm trước. Đúng tới hôm nay. Kính nể tầm nhìn xa của Cụ.”

FB Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội có mấy hàng song ngữ Việt-Anh: “Chúc mừng Quốc Khánh Việt Nam! Ngày hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự vững mạnh, thịnh vượng và độc lập của Việt Nam!” kèm tấm hình sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam chào đón sĩ quan Mỹ trong một sự kiện.

Những tút nhắc đến Ngày Quốc Khánh của Việt Nam tôi đọc được chỉ có thế, từ vài người quen đã gặp nhau nhiều lần ngoài đời và có người chỉ biết nhau qua mạng.

Hai tháng trước, dịp Quốc Khánh 4/7 của Mỹ, trong số hơn 900 bạn trên FB rất nhiều người viết tút, đưa hình ảnh sinh hoạt, kèm câu chúc “Happy 4th of July”. Xem ra các bạn xa gần, dù đang sống ở nước ngoài hay còn ở trong nước thì Quốc Khánh Hoa Kỳ hình như được nhớ đến nhiều hơn là Quốc Khánh Việt Nam.

Vào trang nhà của Tổng Lãnh sự quán xem có sinh hoạt gì về Quốc Khánh 2/9 nhưng không tìm được chút tin hay hình ảnh liên quan. Dù một chữ. Chỉ biết là văn phòng có tổng lãnh sự mới là ông Nguyễn Trác Toàn. Các thông tin khác thiu như cơm nguội.

Trong khi tin từ cộng đồng đưa ra cho biết hôm Thứ Hai 26/8 văn phòng lãnh sự Việt Nam đã cho treo cờ đỏ trước toà thị chính San Francisco để mừng Quốc Khánh. Sớm hơn ngày lễ chính thức cả tuần.

Vì là thành phố có nhiều lãnh sự quán nên đến này quốc khánh của một quốc gia, thành phố sẽ cho treo cờ nước đó trong một ngày.

Từ mấy năm qua, khi cờ đỏ sao vàng được kéo lên trước tiền đình toà thị chính, bên dưới có người Việt biểu tình phản đối lúc buổi lễ diễn ra. Nghi thức đơn giản, với sự hiện diện của đại diện ngoại giao thành phố và lãnh sự Việt Nam. Không trỗi quốc thiều, cờ kéo ra lan can trong vòng dăm phút. Sau đó là tiếp tân bên trong. Một năm có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại diện TP Hồ Chí Minh kết nghĩa, hiện diện trong buổi lễ.

2 tháng Chín là Ngày Quốc Khánh, trùng với ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Ôi có đất nước nào sinh húy trùng nhau như thế không?

Năm nay, theo ông HO San Francisco Nguyễn Phú thì “Việt Cộng khoái chơi bài ba lá” nên đã tổ chức kéo cờ trước Quốc Khánh cả tuần. Khi thấy cờ đỏ đã lên cột thì không còn kịp để biểu tình đúng giờ, đúng lúc.

Nhưng đến ngày Quốc Khánh 2/9 vẫn có biểu tình, thay vì trước toà thị chính, nay sẽ gặp nhau trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc rồi kéo qua cơ sở ngoại giao của Việt Nam.

Mười một giờ sáng đã có hàng trăm người tụ họp trước cơ sở ngoại giao Trung Quốc, góc đường Laguna và Geary.



Biểu ngữ, cờ quạt tung bay trong gió. Vang vang những ca khúc đấu tranh cho tự do dân chủ, cho dân oan, cho nhân quyền. Loa tay, loa lưu động rổn rang những tiếng hô:

“Đả đảo Trung Quốc xâm lược” – “Đả đảo, đả đảo”

“Đả đảo Việt Cộng bán nước” – “Đả đảo, đả đảo”

“Down with Red China” – “Down, down, down”

“Red China get out of Vietnam” – “Get out, get out”

“Quyết tâm lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa” – “Quyết tâm, quyết tâm”

Ông HO Nguyễn Phú là người ra thông báo kêu gọi biểu tình và hôm nay, tuy sức khoẻ đã yếu, nhưng vẫn có thể đứng ra điều hợp sinh hoạt tại chỗ.

Cả rừng cờ vàng, xen kẽ vài lá cờ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhiều biểu ngữ nói lên ý đồ của Trung Quốc muốn bá quyền trên Biển Đông. Có biểu ngữ ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân Hồng Kông.

Nhiều đại diện các hội đoàn trong vùng tham dự: Tập thể Chiến sĩ Hải ngoại, Việt Nam Quốc dân Đảng với cờ đỏ có sao trắng trên nền xanh, Đoàn Thanh niên Cờ vàng, Thanh niên Đa hiệu, Hậu duệ Việt Nam Cộng hoà; có các Hội Phụ nữ, Hội Cao niên, đại diện cộng đồng từ San Jose, Sacramento; có Việt Tân tiêu biểu với hai mầu xanh lơ và trắng.

Cô Mã Tiểu Linh đọc bản tiếng Anh nói về mục đích cuộc biểu tình là để phản đối ý đồ xâm lấn của cộng sản Trung Quốc để dần biến Việt Nam thành vùng đất tự trị của Bắc Kinh.

Anh Nguyễn Minh Huy đề cập đến sự kiện bãi Tư Chính nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm phạm.

Tiến sĩ Hà Văn Hải, cố vấn của Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hoà, đến từ Thủ đô Washington, kêu gọi mọi người ủng hộ các dự luật chế tài Trung Quốc vì những hành vi xâm lấn ở Biển Đông đang được trình quốc hội Hoa Kỳ.

Đoàn biểu tình sau đó tuần hành qua phố. Mười hai giờ trưa đến trước văn phòng tổng lãnh sự Việt Nam trên đường California, góc Van Ness.

Cờ phất phới bay. Biểu ngữ được trưng lên bên kia đường, đối diện với toà nhà cao tầng đang được tu sửa từ mấy năm qua, trong đó cơ sở ngoại giao của Việt Nam.

Khẩu hiệu lại vang vang cùng với nhạc đấu tranh, trước khi một nữ sinh đọc bản tuyên bố lý do biểu tình, cùng nội dung như đã nêu ra lúc ở lãnh sự quán Trung Quốc.

Tiến sĩ Hà Văn Hải phát biểu với lời nhắn gửi đến những cán bộ cộng sản làm việc trong cơ sở ngoại giao ở đây là hãy trở về với dân tộc vì Đông Âu đã xụp đổ thì Trung Quốc cũng như Việt Nam không còn lựa chọn nào khác hơn. Ông nói nhiều nghìn người đã bỏ hàng ngũ đảng, đã lên tiếng chống lại chế độ qua các diễn đàn, qua Internet.

Tôi hỏi một thanh niên trong đoàn là ngoài biểu tình, cần làm gì cho có hiệu quả hơn, anh nói phải đưa thông tin cho giới trẻ và người dân trong nước hiểu được sức mạnh để họ đứng lên đòi nhân quyền, tự do như người dân Hồng Kông đang làm.

Lúc biểu tình ở lãnh sự quán Trung Quốc, thỉnh thoảng nghe có người hô to:

“Muốn chống Tầu cộng, muốn chống Việt Cộng chúng ta phải ủng hộ Tổng thống Donald Trump.”

“We support President Donald Trump”

Trong nước cũng có nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump. Cùng ủng hộ lãnh đạo Hoa Kỳ, trong và ngoài nước rõ ràng là muốn đánh Trung Quốc. Nhưng mục đích sau cùng thì rất là khác nhau.