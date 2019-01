Reuters: Huawei có quan hệ mật thiết với công ty ở Iran, Syria

Vụ tố tụng của Mỹ nhắm vào giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies, người đã bị bắt ở Canada vào tháng trước, tập trung vào những mối quan hệ đáng ngờ của công ty này với hai công ty ít được biết tới, Reuters loan tin. Hai công ty này bao gồm một công ty chuyên bán thiết bị viễn thông hoạt động tại Tehran; và công ty còn lại, một công ty làm chủ cổ phần đăng kí hoạt động tại Mauritius, là chủ sở hữu công ty đó.

Nhà chức trách Mỹ cáo buộc CFO Mạnh Vãn Chu lừa dối các ngân hàng quốc tế để họ chấp thuận các giao dịch với Iran bằng cách tuyên bố hai công ty này độc lập với Huawei, trong khi thực tế là Huawei kiểm soát các công ty đó. Huawei một mực nói rằng hai công ty này độc lập, được Reuters nêu tên là Skycom Tech Co Ltd và Canicula Holdings Ltd.

Nhưng Reuters cho biết hồ sơ đệ trình của hai công ty và các tài liệu khác mà Reuters tìm thấy ở Iran và Syria cho thấy Huawei, nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, có mối liên hệ chặt chẽ với hai công ty nói trên hơn so với những gì từng biết trước đây.

Theo Reuters, các tài liệu tiết lộ rằng một giám đốc điều hành cao cấp của Huawei dường như đã được bổ nhiệm làm giám đốc đặc trách Iran của Skycom. Các tài liệu cũng cho thấy ít nhất ba cá nhân mang tên Trung Quốc có quyền kí tá đối với cả tài khoản ngân hàng của Huawei và Skycom ở Iran. Reuters nói họ cũng phát hiện một luật sư ở Trung Đông cho biết Huawei đã tiến hành các hoạt động ở Syria thông qua Canicula.

Những mối quan hệ mà trước đây chưa được báo chí đưa tin giữa Huawei và hai công ty có thể có tác động tới vụ tố tụng của Mỹ nhắm vào bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Nó làm suy yếu thêm tuyên bố của Huawei rằng Skycom chỉ là một đối tác kinh doanh không mấy thân thiết, theo Reuters.

Nhà chức trách Mỹ khẳng định Huawei kiểm soát Skycom, sử dụng công ty này để bán thiết bị viễn thông cho Iran và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Vì sự lừa dối này, nhà chức trách Mỹ nói các ngân hàng đã vô tình chấp thuận hàng trăm triệu đôla giao dịch có thể vi phạm các chế tài kinh tế mà Washington vào thời điểm đó đang áp đặt lên hoạt động kinh doanh với Iran.

Reuters cho biết bà Mạnh không hồi đáp yêu cầu bình luận và Huawei từ chối trả lời những câu hỏi của hãng tin này. Reuters nói họ không thể liên lạc được với các văn phòng của Canicula. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp ở Washington từ chối bình luận.

Bà Mạnh được cho phép tại ngoại hầu tra với số tiền bảo lãnh 10 triệu đôla Canada (7,5 triệu đôla Mỹ) vào ngày 11 tháng 12 và vẫn đang ở Vancouver trong khi Washington cố gắng dẫn độ bà về Mỹ. Tại Mỹ, bà Mạnh sẽ đối diện các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính, với mức án tối đa là 30 năm tù cho mỗi tội danh. Cáo buộc chính xác chưa được công khai.

Huawei tháng trước nói rằng họ đã được cung cấp rất ít thông tin về các cáo buộc của Mỹ, và không biết về bất kì hành vi sai trái nào của bà Mạnh. Công ty mô tả mối quan hệ của họ với Skycom là “quan hệ đối tác kinh doanh bình thường.” Họ nói họ tuân thủ đầy đủ mọi luật và quy định và yêu cầu Skycom cũng phải làm như vậy.