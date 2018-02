Quốc hội điều tra Nhà Trắng, FBI về cáo buộc cựu phụ tá bạo hành gia đình

Một ủy ban quan trọng của Quốc hội Mỹ đã mở một cuộc điều tra về cách thức Nhà Trắng xử lý các cáo buộc bạo hành gia đình nhắm vào cựu phụ tá Rob Porter, chủ tịch ủy ban theo Đảng Cộng hòa Trey Gowdy nói với Đài CNN hôm thứ Tư.

Ông Gowdy cho biết ủy ban đang tìm kiếm thông tin từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), nơi đã tiến hành cuộc kiểm tra lí lịch ông Porter.

"Tôi sẽ chuyển các câu hỏi cho FBI mà tôi mong họ sẽ trả lời," ông Gowdy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ, nói. "Và nếu họ không trả lời câu hỏi, thì họ sẽ cần phải cho tôi một lý do thực sự chính đáng, và bạn sẽ biết được lý do đó là gì và bạn có thể suy xét liệu nó có phải là lý do chính đáng hay không."

Giám đốc FBI Christopher Wray hôm thứ Ba nói với các nhà lập pháp rằng cơ quan của ông đã hoàn tất cuộc kiểm tra lí lịch ông Porter vào tháng 7, mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Nhà Trắng nói rằng các cuộc điều tra về ông Porter vẫn chưa hoàn tất.

Ông Porter, người làm việc tại Nhà Trắng với quyền tiếp cận an ninh tạm thời, đã từ chức sau khi báo chí loan tin ông đã đánh đập hai người vợ cũ. Ông Porter bác bỏ các cáo buộc này.

"Trình tự thời gian sự kiện không có lợi cho Nhà Trắng," ông Gowdy nói về các bản tin cho hay FBI đã liên tục báo với Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump về các cáo buộc nhắm vào ông Porter và cảnh báo rằng ông Porter không nên được cho phép tiếp cận thông tin nhạy cảm.

Nhà Trắng chưa hồi đáp ngay tức thì yêu cầu bình luận về việc liệu ủy ban đã yêu cầu thông tin hay chưa về việc họ tuyển dụng ông Porter và cách thức họ xử lý quyền tiếp cận an ninh của ông ta.