Đảng khó mà giữ… ‘cái bình’!

Thực tế cho thấy, mơ ước mà ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư đảng CSVN) bày tỏ hồi 2014: “Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được sự ổn định” (1) – chỉ là ảo vọng.

Câu chuyện Quách Duy, 37 tuổi, chuyên viên Trung tâm Tin học – Công báo của UBND TP.HCM bị đảng CSVN khai trừ là ví dụ mới nhất, chứng minh, chống tham nhũng theo kiểu đảng CSVN đang thực hiện đã làm “cái bình” càng ngày càng nhiều vết nứt và nát vụn sẽ là chuyện tất nhiên!

Nguyên nhân chính khiến Quách Duy bị khai trừ là vì “thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng”. Cụ thể, Quách Duy dám bày trên facebook thông tin: Bộ Công an bắt đầu điều tra vụ giao – cho thuê trái phép “khu đất vàng” số 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, với giá rẻ, liên quan đến ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (2).

Thông tin đó sai sự thật? Không! Hệ thống truyền thông chính thức cũng đã loan báo rộng rãi thông tin đó (3). Thế thì tại sao Quách Duy lại bị Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM phạt 7,5 triệu vì “đăng thông tin xúc phạm người khác” (4), rồi Đảng bộ Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức kiểm điểm và cuối cùng bị Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy khối Dân Chính Đảng thuộc Thành ủy TP.HCM khai trừ?

Chuyện Quách Duy – một đảng viên mà dám dùng facebook “mạo phạm” đến ông Trần Vĩnh Tuyến (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) chỉ là “vải thưa” che nguyên nhân chính khiến Quách Duy bị đảng của mình ruồng rẫy.

Hồi tháng 3 vừa qua, qua facebook, Quách Duy cáo giác ba Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN dính líu đến các thương vụ bất chính mà Vũ “Nhôm” đạo diễn:

- Khi còn là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Võ Văn Thưởng (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương - BCH TƯ đảng CSVN) từng chỉ đạo giao “khu đất vàng” tại 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 cho Vũ “Nhôm”. Chỉ đạo ấy được ghi nhận hết sức rõ ràng trong Kết luận số 318-KL/TU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chủ trương chọn nhà đầu tư mới khai thác “khu đất vàng” vừa kể (5).

- Tương tự, khi còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình (nay cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế BCH TƯ đảng CSVN) cũng tham gia hỗ trợ Vũ “Nhôm” (thâu tóm 60 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Đông Á). Đến nay, chỉ có tướng Phan Hữu Tuấn (Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an) bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì soạn - gửi công văn số 2800/BCA-B11, ký ngày 20/8/2013 cho ông Bình. Dù là người phê duyệt, ông Bình vẫn bình an vô sự (6).

- Giống như ông Thưởng, ông Bình, ngày 8/9/2015, khi còn là Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải (nay cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội), qua Công văn số 80/TTg-KTN, từng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, chính quyền TP.HCM bán “khu đất vàng” số 139 Pasteur, phường 6, quận 3 cho Vũ “Nhôm” mà không tổ chức đấu giá, đến nay, chỉ có hai tướng công an là Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành (cùng là Thứ trưởng Công an) bị truy cứu trách nhiệm hình sự (7).

Thật ra, những thông tin vừa kể không mới, chúng đã được công an đề cập trong các Kết luận điều tra, Viện Kiểm sát đưa vào các cáo trạng và Tòa án nhắc đến khi tuyên những bản án dành cho Vũ “Nhôm” và đồng bọn. Những thông tin ấy trở thành đáng chú ý chỉ vì Quách Duy – lấy tư cách đảng viên - đề nghị xem xét “làm rõ trách nhiệm cá nhân của các anh Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải và xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước” (8).

Tuy phản ứng mạnh mẽ như thế nhưng Quách Duy vẫn an ổn suốt từ tháng ba cho đến tháng trước. Nhân vật này chỉ thực sự gặp rắc rối khi tại “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”, diễn ra hôm 5 tháng 7, ông Võ Văn Thưởng dẫn chuyện một “chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM đưa hình ảnh nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng Ban Tuyên giáo BCH TƯ đảng CSVN nhưng nhiều tháng không xử lý được” – để phê phán tình trang thiếu… “kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên sai phạm” và gợi ý phải “đuổi ra khỏi đảng, đuổi ra khỏi cơ quan” để làm gương (9).

Nếu chịu khó xem qua trang facebook của Quách Duy (10), hẳn sẽ thấy, đa số trong 5.000 người kết bạn và 6.000 người theo dõi nhân vật này rất giống Duy: Tin tưởng tuyệt đối vào thành tâm, thiện ý của ông Nguyễn Phú Trọng khi khởi xướng, chỉ đạo công cuộc “chỉnh đốn đảng” và “chống tham nhũng”. Ngay cả khi Quách Duy “lên bờ, xuống ruộng” chỉ vì đinh ninh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” thì niềm tin ấy vẫn chưa suy giảm!

Tuy nhiên niềm tin ấy sẽ kéo dài được bao lâu khi cả hệ thống giả ngơ về Kết luận số 318-KL/TU ngày 14 tháng 7 năm 2015, xem chuyện ông Thưởng nhân danh Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chỉ đạo bán “khu đất vàng” tại 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 cho Vũ “Nhôm” là không có gì đáng phải bận tâm và rùng rùng chuyển động chỉ nhằm “đuổi” Quách Duy ra khỏi đảng chỉ vì dám đề nghị việc truy cứu trách nhiệm của ông Thưởng, ông Bình, ông Hải?

Nếu Đại hội đảng khóa 13 “thành công tốt đẹp” và chắc chắn sẽ “thành công tốt đẹp”, những cá nhân như ông Thưởng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Việt Nam, “cái bình” mà ông Trọng muốn giữ sẽ có thêm bao nhiêu vết rạn, đường nứt? Trên thực tế, những vết rạn, đường nứt ấy đã chằng chịt ngang dọc từ đáy lên miệng bình…

Thượng tuần tháng 5 vừa qua, báo chí Việt Nam loan báo, ông Lê Hữu Thuận, Trưởng Khoa Lý luận Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, bị “đình chỉ tất cả các chức vụ” vì đã “xuyên tạc, bịa đặt” về “sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước” trên facebook (11).

Cho dù báo chí không cho biết ông Thuận đã “xuyên tạc, bịa đặt” về “sức khỏe lãnh đạo cấp cao” nào của đảng và nhà nước”, cũng như “xuyên tạc, bịa đặt” ra sao nhưng người sử dụng mạng xã hội dễ dàng tìm ra trang facebook có nickname “Út Hữu” của ông Thuận. “Út Hữu” từng nhận định thế này: Mọi người cứ thắc mắc sao ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở lễ tang ông Lê Đức Anh? Ơ hay, ông ấy đã ngỏm rồi, lấy mô mà ra nữa?..

Theo “Thông báo về Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú”, ký ngày 6 tháng 5, qua “Út Hữu”, ông Thuận còn có những “bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm khác”, những bình luận này đã “ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng và nhà trường, gây bức xúc đảng viên và dư luận xã hội”!

Trường Chính trị của các địa phương vốn là nơi thay đảng giáo dục tư tưởng, xây dựng nhận thức cho cán bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của các tỉnh và thành phố. Cũng vì vậy, những người như ông Thuận được xem là hết sức vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập trường.

Thế thì tại sao Trưởng Khoa Lý luận Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh của một Trường Chính trị lại có những phát biểu như… “Út Hữu”? Vì sao ông Thuận chọn con đường trở thành… “Út Hữu” trên mạng xã hội? Cần lưu ý, ông Thuận không phải là trường hợp cá biệt.

Tại “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”, ông Võ Văn Thưởng từng thú nhận, những câu chuyện tiếu lâm chính trị nguy hại cho đảng không phát xuất từ vỉa hè mà từ đội ngũ “giảng viên chính trị”, thành ra phải chấn chỉnh ngay lập tức “công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”. Khi đội ngũ “giảng viên chính trị” chuyên vun xới tư tưởng, bồi đắp nhận thức để duy trì, phát triển sự tin yêu đảng mà còn như thế thì “cái bình” đã rạn đến mức nào, những vết nứt đã sâu đến đâu?

Làm sao có thể “bảo vệ nền tảng tư tưởng” – duy trì vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng, khi những trụ cột về “tư tưởng, nhận thức”, viết cả sách, dạy toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhận diện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, nhằm “chống suy thoái”, nay đang chờ ngày rà tòa để nhận hình phạt do “nhận hối lộ” như ông Trương Minh Tuấn?

Làm sao đội ngũ “giảng viên chính trị” có thể hoàn thành nhiệm vụ “tuyên truyền, giáo dục” khi các Ủy viên Bộ Chính trị như ông Thưởng vẫn bình an vô sự, cho dù rõ ràng là có liên đới tới hoạt động phạm tội của Vũ “Nhôm” và đồng bọn? Làm sao công cuộc “tự chỉnh đốn” có thể thành công khi cả hệ thống vẫn rùng rùng chuyển động theo lệnh của ông Thưởng để triệt hạ những đảng viên chỉ đề nghị “xem xét, làm rõ trách nhiệm cá nhân” và “xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước” như Quách Duy?

Giữ theo kiểu như thế, làm sao “cái bình” không nát?

