Phạm Chí Dũng chỉ được tiếp xúc luật sư khi kết thúc điều tra vụ án

Gia đình của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã chỉ định luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng để bào chữa cho ông nhưng an ninh Việt Nam chưa cho phép luật sư tiếp xúc thân chủ vì “lý do an ninh quốc gia.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh đăng tải một thông báo của Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh ký ngày 16/12 cho biết: “Ngày 06/12/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM ra quyết định 01-QĐ/VKS-P1 quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng kể từ khi kết thúc điều tra vụ án.”

Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bị Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TP.HCM bắt tạm giam hình sự vào ngày 21/11/2019 về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo điều 117 Bộ luật hình sự.

“Đây là tội danh thuộc nhóm tội phạm An ninh quốc gia,” văn bản của Cơ quan An ninh điều tra cho biết.



Được biết, ông Phạm Chí Dũng hoạt động báo chí với tư cách nhà báo tự do. Môi trường hoạt động của ông chủ yếu trên không gian mạng. Đương nhiên, với tư cách hoạt động báo chí tự do, ông không có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Ông Dũng là người chủ trương trang báo mạng tên Việt Nam Thời báo, một diễn đàn trên mạng của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập (IJAVN). Sau thời điểm ông bị bắt giữ, trang Việt Nam Thời Báo đã phải tạm đình chỉ phát hành trong một tháng, cho đến ngày 22/12/2019 thì trang báo đã có thông báo phục hoạt.

Trong một thông báo về việc phục hồi hoạt động của website Việt Nam Thời Báo có đoạn: “Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm khắc các nguyên tắc và mục tiêu hoạt động của IJAVN, bao gồm: tự do báo chí, tự do ngôn luận, phê bình ôn hòa, trung thực và sẵn sàng đối thoại.”

“Tái xuất bản vietnamthoibao.org, chúng tôi nhận thức đầy đủ về rủi ro và trở ngại trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng, Quyền của chúng tôi sẽ tiếp tục được thực hiện chính đáng, thích hợp,” thông báo của IJAVN cho biết thêm.