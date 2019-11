Phóng viên Không biên giới lên án vụ Việt Nam bắt ông Phạm Chí Dũng

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) “lên án” việc nhà chức trách Việt Nam bắt giam ông Phạm Chí Dũng hôm 21/11, RSF cho biết qua thông cáo báo chí gửi đến VOA hôm 22/11.

RSF gọi ông Phạm Chí Dũng là một nhà báo Việt Nam trực ngôn và là người đi đầu về bảo vệ tự do báo chí trong nhiều năm qua đã cố góp phần tạo ra xã hội dân sự cởi mở và nhiều thông tin ở Việt Nam, không chịu sự điều khiển của đảng cộng sản.

Ông Dũng từng được đưa vào danh sách “Anh hùng thông tin” của RSF cách đây 5 năm và ông cũng là cộng tác viên có nhiều bài đăng trong mục Blog của VOA tiếng Việt.

Theo thông tin từ cơ quan tiến hành truy tố của Việt Nam, ông Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng trong khi công an tiếp tục điều tra ông về cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Với tội danh này, ông có thể phải chịu mức án tù lên đến 12 năm.

“Vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng là sự xác nhận mới nhất về việc chính quyền Việt Nam hoàn toàn không thể dung thứ bất cứ thông tin nào không phải do cơ quan tuyên truyền của họ đưa ra”, ông Daniel Bastard, trưởng bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói, theo thông cáo của tổ chức này.

Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ Ban Nội chính Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, từng bị tạm giam 6 tháng vào năm 2012 vì bị tình nghi biên soạn tài liệu “nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Ông bị khởi tố hai tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” và “Tuyên truyền chống nhà nước”.

Sau khi tuyên bố ra khỏi đảng vào năm 2013, và thành lập Hội báo chí độc lập gọi tắt là IJAVN, ông Dũng trở thành cộng tác viên thường xuyên trên trang Blog của VOA tiếng Việt.

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay cho nhà báo Phạm Chí Dũng. Ở thời điểm Việt Nam muốn hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu và các hiệp định quốc phòng với Mỹ, chúng tôi thục giục Brussels and Washington đình chỉ toàn bộ tiến trình chừng nào Hà Nội còn coi thường tự do báo chí”, đại diện của RSF nói trong thông cáo.

Trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2019, Việt Nam xếp thứ 176 trong 180 nước.