Ông Trump cân nhắc việc chạy đua một lần nữa vào Nhà Trắng năm 2024

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ ba, ba cố vấn của ông Trump cho biết hôm 3/11, trong khi bản thân ông Trump đã úp mở về khả năng quay trở lại trong một cuộc mít tinh ở Iowa vào tối cùng ngày.



“Và bây giờ, để làm cho đất nước chúng ta thành công, an toàn và vinh quang, tôi sẽ rất, rất, rất có thể chạy đua một lần nữa”, cựu tổng thống nói trong cuộc tập hợp vào tối ngày 3/11.



“Hãy sẵn sàng, đó là tất cả những gì tôi nói với quý vị, sẽ rất sớm. Hãy sẵn sàng”, ông nói thêm.



Ông Trump đã gọi cho những người thân cận giục họ đưa ra các kịch bản khả dĩ khi ông có vẻ sẽ được lợi từ việc đảng Cộng hòa được dự báo sẽ giành những chiến thắng trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, các cố vấn của ông cho biết.



“Tôi nghĩ rằng giống như con thiêu thân lao vào ánh lửa, ông Trump sẽ háo hức ra tranh cử vào năm 2024”, một cố vấn cấp cao nói với Reuters với điều kiện giấu tên. “Tôi nghĩ ông ấy muốn chạy đua và việc thông báo trước Lễ Tạ ơn đem lại cho ông lợi thế lớn so với các đối thủ và ông ấy biết điều đó”.



Việc thông báo trong những tuần tới có thể loại bỏ các đối thủ tiềm năng trong cuộc chạy đua để được đảng đề cử, các cố vấn ông Trump cho biết, mặc dù họ nói thêm rằng có thể cựu tổng thống vẫn có thể trì hoãn hoặc đổi ý.



Một nguồn tin nắm kế hoạch của ông Trump cho biết ông dự định công bố chiến dịch tái tranh cử của mình ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ và đã nêu tên những người có thể tham gia ban vận động của ông.



Tuy nhiên, ông Trump không được ưa chuộng sau nhiệm kỳ 4 năm gây chia rẽ của ông kết thúc bằng cuộc bạo loạn ở Điện Capitol do những ủng hộ viên của ông gây ra hôm ngày 6/1/2021, và sau đó là hai năm ông tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng ông thất cử là do đã có gian lận.



Ông Trump hiện đối mặt với một loạt các cuộc điều tra, bao gồm một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các tài liệu mật mà ông đã lấy từ Nhà Trắng sau khi rời nhiệm sở, các công tố viên cho biết một số tài liệu trong đó vẫn chưa được thu hồi.



Và cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hồi cuối tháng trước cho thấy chỉ có 41% người Mỹ có suy nghĩ tích cực về ông Trump.



Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào ngày 24/11 cho ông Trump khoảng thời gian hai tuần sau bầu cử giữa kỳ để đưa ra thông báo nếu ông muốn.



Ông Trump đã duy trì các cuộc mít tinh ở tốc độ ổn định kể từ khi rời nhiệm sở, và trong thời gian đó, ông thường xuyên úp mở khả năng ông sẽ tranh cử tổng thống một lần nữa.



Ông dự kiến sẽ tiếp đón gia đình và bạn bè tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, vào tối ngày 8/11 để ăn mừng những chiến thắng nằm trong dự đoán của các ứng cử viên mà ông ủng hộ trong kỳ bầu cử giữa kỳ.



Có những thách thức trực tiếp đối với ông Trump, đó là một số nhân vật lớn của đảng Cộng hòa đang xem xét liệu có tranh tấm vé đề cử tổng thống của đảng vào năm 2024 hay không.



Ông Trump đang để mắt chặt chẽ đến Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được kỳ vọng sẽ thắng trong cuộc đua tái tranh cử với đối thủ là ứng viên Dân chủ Charlie Crist. Thống đốc Virginia Glenn Youngkin và cựu phó tổng thống của Trump, Mike Pence, cũng được coi là một trong những đối thủ tiềm năng.



Việc sớm công bố chiến dịch tái tranh cử có thể giúp mang lại lợi thế cho ông Trump ở các bang bỏ phiếu sớm như Iowa - nơi ông sẽ xuất hiện tại một cuộc tập hợp vào tuần sau - và South Carolina trong khi các đối thủ của ông vẫn đang cân nhắc ra tranh cử vào năm 2024, cố vấn cấp cao cho biết