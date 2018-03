Nhóm tham nhũng với quỷ kế đút lót muộn màng

Bùi Tín

Vụ án Mobifone-AVG được coi là một đại án cần nhanh chóng xét xử công khai, khẩn trương và triệt để, sau khi Ban Bí thư nhận định đây là một vụ án lớn, nghiêm trọng, nhạy cảm cần tập trung giải quyết đúng luật, thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh mẻ tới phía trước, không có vùng nào là vùng cấm.

Ở trong nước có nhà bình luận và luật sư nhận định vụ đại án này có thể lớn hơn các vụ đại án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh vì liên quan đến số tiền kỷ lục là cả chục nghìn tỷ đồng (gần nửa tỷ đôla), lại dính đến một lọat quan chức cấp cao như bộ trưởng Thông tin Truyền thông kiêm phó Ban Tuyên huấn TƯ đảng Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn, đại tá Tổng cục 2 Phạm Nhật Vũ em tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông Lê Nam Trà cầm đầu Mobi Fone, và cô Nguyễn Thanh Phượng tổng giám đốc công ty Bản Việt, con gái nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người nhận làm tư vấn cho vụ chuyển nhượng mờ ám này. Số tiền biển thủ của công quỹ lên đến con số gấp hơn 10 lần giá trị thực, từ 600 tỷ phóng lên thành 8.889,8 tỷ đồng, số tiền trội ra được biết là đã chia chác cho 6 người thụ hưởng, nhưng chưa rõ đó là những ai, mỗi người bao nhiêu, ít nhất cũng phải trên 1 tỷ. Đúng luật, phải rơi 6 cái đầu.

Ngày 12/3/2018 một sự kiện bất ngờ xảy ra. Đại diện MobiFone và AVG vội họp với sự có mặt của bộ trưởng Trương Minh Tuấn, sau 6 giờ thảo luận đi đến quyết định chung là hủy bỏ việc chuyển nhượng đã thỏa thuận vì chưa thanh tóan hết, sẽ nộp trả lại công quỹ số tiền 11.000 tỷ trong vòng 10 ngày tới. Thế là xong, là sòng phẳng, họ nghĩ thế. Chắc hẳn họ tin ở quy định rằng trong vụ án nào nếu khắc phục hậu quả tốt, thu về cho ngân quỹ Nhà nước 3 phần tư trở lên số tiền thất thóat bị cáo sẽ được giảm án hoặc cho trắng án. Khôn thật !

Nhưng mọi người không nghĩ thế. Nhiều người cho rằng đây là vụ án hình sự rõ ràng, xâm phạm ngân sách nhà nước với quy mô lớn, đã chia chác cho nhau hàng năm trời với thủ đọan gian lận phạm pháp, không thể hủy hợp đồng muộn màng sau hơn 18 tháng, khi sắp ra tòa, biết là nuốt không trôi rồi mới nhả ra. Cung cách bịp bợm trốn tội như thế là tình tiết ‘’tăng nặng’’ chứ không thể là tình tiết ‘’giảm nhẹ’’ tội. Đây là một kiểu đút lót trá hình, nhưng quá muộn!

Hơn nữa việc chuyển nhượng lớn như thế theo quy định phải xin ý kiến chuẩn y của thủ tướng.

Một vụ án tham nhũng lớn tệ hại vào lọai nhất. Việc trả lại ngân quỹ sau khi phạm pháp chỉ là thêm một tội đút lót lớn nữa để hòng thóat tội.

Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng theo đúng luật, kiểu gỡ tội chạy tội như trên là không ổn, là phi pháp và phạm pháp. Vụ án vẫn cần được xét xử nghiêm minh. Nó chỉ chứng minh thêm đây là vụ đại án rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm được dư luận rất quan tâm theo dõi chặt từng bước đi.

Nhưng cũng có nhiều người lo. Vì số tiền gần cả chục nghìn tỷ đồng là rất cao, khi ngân sách còm bị thâm thủng, các nhà cầm quyền dễ híp mắt trông chờ một khỏan tiền lớn. Người có quyền quyết định trong vụ này là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ‘’nhà đốt lò vĩ đại’’, trưởng Ban phòng chống tham nhũng trung ương, ông sẽ nghe theo cố vấn nào. Hay ông cũng mê mẩn ngắm nghía số tiền gần cả nghìn tỷ đồng đầy hấp dẫn.

Cũng may mà ông Trọng không tỏ ra lú lẫn trong sự việc này. Ngay hôm 14/3 Thanh tra chính phủ yêu cầu công an mở ngay cuộc điều tra và truy tố những bị can trong vụ đại án MobiFone – AVG để có thể sớm đưa ra tòa xét xử, coi chiêu kế hủy bỏ hợp đồng muộn màng là vô giá trị. Chắc chắn đã có ý kiến của ông tổng Trọng. Thanh tra chính phủ chỉ rõ bộ Thông tin Truyền thông cùng MobiFone và AVG đã vi phạm rất nghiêm trọng Luật đầu tư và Luật kinh doanh, làm ăn lỗ rất lớn, kéo dài, gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế- tài chính, cần đưa ra xét xử theo đúng luật.

Dư luận các mạng tự do cho rằng ông Trương Minh Tuấn ủy viên Trung ương đảng, bộ trưởng Thông tin truyền thông kiêm Phó ban Tuyên huấn TƯ là kẻ bày ra mưu kế ngớ ngẩn đã bị ‘’lỡ tàu’’ trong vụ này. Đây chỉ là bị quả báo, Trời có mắt, vì ông quá ác với làng báo VN, nhất là với các bloger tự do; trong năm qua ông đã chống tự do ngôn luận, phạt các báo 2 tỷ đồng, ra lệnh đình bản 5 tờ báo, lột thẻ hành nghề của 10 nhà báo, còn hý hửng khoe sẽ vào Bộ Chính trị trong kỳ họp TƯ thứ 7 sắp đến, khi có vài ủy viên Bộ Chính trị sẽ bị ông Trọng chiếu tướng, cho về nghỉ, từ ông Trần Đại Quang, ông Tô Lâm đến ông Nguyễn Văn Bình, chưa kể ông Đinh Thế Huynh có tin xác thực từ một số nhà báo lão thành của báo Nhân Dân là ông bị bệnh tâm thần nặng từ tháng 4/2017, gần như điên do thiên triều không ưa vì hồi xưa ông từng tâng bốc quá đáng ông M. Gorbachov, người bị thiên triều cho là tên tội phạm đầu sỏ làm sụp đổ phe XHCN lừng lẫy một thời.