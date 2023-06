Nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink sắp diễn ở Việt Nam, giới trẻ phấn khích

Nhóm nhạc nữ đình đám thế giới của Hàn Quốc BlackPink sắp có hai đêm diễn ở Hà Nội vào cuối tháng 7, làm cho giới trẻ Việt Nam phấn khích, theo tìm hiểu của VOA, mặc dù giá vé lên đến hàng trăm đô la Mỹ.



Hai đêm diễn vào ngày 29 và 30/7 ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới qua 21 nước có tên là Born Pink của nhóm nhạc nữ này nhằm quảng bá cho album cùng tên vừa được tung ra thị trường, theo trang fanpage chính thức của BlackPink.



Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu này đến Việt Nam lưu diễn. Vốn có đông đảo người hâm mộ ở Việt Nam, thông tin Black Pink sắp đến Hà Nội đang gây sốt đối với giới trẻ nước này.



Theo tờ Người Lao Động, trong chuyến lưu diễn này, Black Pink sẽ trình diễn những bài hát của họ đã gây bão trên khắp thế giới như How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Kill This Love, Lovesick Girls, Ddu-Du Ddu-Du, Pink Venom…



Tờ báo này dẫn lời ông Đỗ Đình Hồng, giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, cho biết mời được BlackPink đến Việt Nam ‘không phải là điều đơn giản’ và chính quyền Hà Nội ‘sẽ tạo mọi điều kiện’ cho nhóm nhạc này trình diễn.



Hiện tại, cơ quan này đã nhận được hồ sơ xin phép của công ty tổ chức hai đêm nhạc của BlackPink, ông Hồng được Người Lao Động dẫn lời cho biết.



Ông cũng nói rằng ‘đây là cơ hội thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam’. Không riêng gì ở Việt Nam, ở các nước châu Á khác Black Pink cũng có lượng fan hâm mộ đông đảo.



Hiện tại, nhiều fan hâm mộ từ khắp nơi ở Việt Nam đang sẵn sàng săn vé khi show diễn của Black Pink mở bán. Trang mạng Zing cho biết nhiều fan Việt Nam đã lập nhóm ra Hà Nội đón Black Pink. Trên mạng xã hội đã có những trang trao đổi thông tin về lịch trình của BlackPink ở Hà Nội và nhiều người đã thành lập nhữmg nhóm ‘săn vé’.



Trên một trang của fan hâm mộ BlackPink của Việt Nam, thông tin nhóm nhạc này đến Việt Nam đã nhận hàng chục ngàn lượt thích. Nhiều bạn trẻ thể hiện khao khát sở hữu tấm vé trong đêm diễn sắp tới ở Hà Nội.



Trước đó, các buổi trình diễn của nhóm nhạc này ở các nước khác đều cháy vé. Đêm nhạc Born Pink ở Hà Nội sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7/7, cũng theo Người Lao Động, nên hiện giờ chưa có thông tin về giá vé.



Tuy nhiên, Zing dựa trên giá vé của BlackPink ở các nước để dự đoán giá vé ở Hà Nội sẽ vào khoảng từ 1,8 cho đến 10 triệu đồng. Đây là mức giá cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam vốn vào khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.