Người sử dụng ‘mất niềm tin vào Facebook’

Các cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 25/3 cho thấy phần lớn công chúng mất lòng tin vào Facebook về việc bảo mật sự riêng tư, trong khi hãng này mua quảng cáo trên báo Anh và Mỹ để đăng lời xin lỗi người sử dụng.

Chưa đầy một nửa người Mỹ tin Facebook tuân thủ các luật lệ về quyền riêng tư ở Hoa Kỳ, theo một cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos thực hiện, trong khi một cuộc thăm dò được Bild am Sonntag, tờ báo Chủ Nhật lớn nhất Đức, đăng tải, cho thấy 60% người Đức lo ngại rằng Facebook và các mạng xã hội khác có tác động tiêu cực tới nền dân chủ.

Trong các đoạn quảng cáo đăng trên tờ the Observer và the New York Times, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi vì “làm mất lòng tin”.

Tỷ phú này nói: “Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của các bạn. Nếu chúng tôi không thể, chúng tôi không xứng đáng”.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới này đang chịu áp lực ở châu Âu và Mỹ, cũng như đang tìm cách khôi phục lại lòng tin của người dùng, các tổ chức đăng quảng cáo, các nhà lập pháp và nhà đầu tư.

Cuộc khủng hoảng xuất phát từ các cáo buộc cho rằng công ty tư vấn của Anh là Cambridge Analytica đã tiếp cận thông tin của người sử dụng một cách trái phép rồi sau đó chúng được sử dụng để giúp ông Donald Trump đắc cử năm 2016.