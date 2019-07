Người dân lo sợ tội phạm bị Trung Quốc truy nã trốn ở Đà Nẵng

Tại một kỳ họp Hội đồng Nhân dân Tp. Đà Nẵng hôm 11/7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, tội phạm Trung Quốc trốn truy nã đang ‘đổ về’ Đà Nẵng khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp.

Đài truyền hình VTV trích lời thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói “Đà Nẵng nổi lên tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng. Đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công an xử lý 500 trường hợp.”

“Qua phối hợp với Bộ Công an, Công an TP đã xác lập chuyên án, bắt giữ 35 người thì có 20 người là đối tượng hình sự, trong đó có nhiều tội phạm Trung Quốc bị truy nã. Công an TP đã tiến hành đẩy đuổi. Việc đẩy đuổi cũng rất tốn công sức của lực lượng công an từ việc áp giải, đưa ra biên giới…”

Những người dân Đà Nẵng nói với VOA rằng họ rất lo ngại về hiện tượng tội phạm Trung Quốc tìm nơi trú ẩn tại thành phố biển miền trung của Việt Nam.

Anh Hồ Xuân Thịnh, một cư dân thành phố, nói:

“Tôi là người dân sống ở đây, tôi thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Số lượng khách du lịch Trung Quốc tăng báo động trong thời gian gần đây. Từ vụ khách du lịch đốt tiền Việt trong quán bar, du khách TQ giựt túi của chị bán hàng rong, rồi một vụ giết người ở Ngũ Hành Sơn… Tôi rất lo ngại vì lượng khách du lịch TQ đến Đà Nẵng rất lớn, người dân sống ở đây rất lo ngại.”

Anh Sơn Thừa Khúc, một người dân Đà Nẵng, nói:

“Tội phạm từ nước ngoài chạy sang Việt Nam là phạm tội quốc tế, đương nhiên mức độ phạm tội rất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm rất cao… Khi họ đưa thông tin ra như thế thì chắc chắn vấn đề đã rất nghiêm trọng.

“Trước đây ở Đà Nẵng cũng đã xảy ra một số vụ, họ qua đây bằng con đường nào đó thì tôi không biết, nhưng đã vi phạm và gây án ở Đà Nẵng rất nhiều.”

Anh Hồ Xuân Thịnh nói thêm:

“Chính quyền Đà Nẵng phải mạnh tay, phải quyết liệt thì mới răn đe họ được. Lượng khách TQ rất lớn như vậy thật sự đe dọa an ninh của thành phố. Chính quyền phải mạnh tay thì mới tạo niềm tin cho người dân được.”

Hôm 9/6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng, sau khi nhóm người này bị bắt giữ hôm 6/6 tại 6 địa điểm khác nhau ở Đà Nẵng.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin của Công an Tp. Đà Nẵng cho biết các đối tượng trên nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc, nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng, nhằm tránh bị truy xét tại Trung Quốc.

Truyền thông Việt Nam cho biết trong năm 2018, có 763.331 lượt khách Trung Quốc đến Đà Nẵng, chiếm 26,55% tổng số du khách.