Việt Nam tạm giữ 12 người Trung Quốc có dấu hiệu lừa đảo

Hôm 12/6, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã tạm giữ 20 người nước ngoài, trong đó có 12 người Trung Quốc, có dấu hiệu lừa đảo công nghệ, sở hữu giấy chứng nhận giả mạo công an.

Báo VietnamNet loan tin nhà chức trách quận 9 sáng ngày 12/6 đã phát hiện 20 người có biểu hiện tổ chức lừa đảo công nghệ cao cùng những tang vật liên quan như 26 máy tính bảng, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường…

“Khám xét căn nhà, lực lượng công an thu giữ 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc...” theo báo Tuổi Trẻ.

Báo VietnamNet cho biết trong số 20 người này có 12 người quốc tịch Trung Quốc và 8 người quốc tịch Đài Loan.

Truyền thông Việt Nam loan tin rằng các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này thuê nhà, gọi điện cho hàng loạt người, nhắm vào người Trung Quốc ở nội địa hay Hoa kiều ở nhiều quốc gia, giả là cán bộ công an nhằm lừa, đe doạ nạn nhân có dính dáng đến hoạt động tội phạm, để từ đó yêu cầu họ khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chứng minh tiền có được là trong sạch, theo VietnamNet.

Gần đây, việc người Trung Quốc vi phạm pháp luật ở Việt Nam, đặc biệt thông qua các nhóm giả dạng hay trá hình và hành động có tổ chức, ngày càng phổ biến.

Ngày 9/6/2019, Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng trên địa bàn thành phố.

VOV cho biết nhiều người trong số này nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc, nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng, nhằm tránh bị truy bắt tại Trung Quốc.