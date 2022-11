Ngộ độc ở Nha Trang: 1 trẻ tử vong, hơn 20 em chuyển nặng

Một em nhỏ 6 tuổi đã tử vong cùng hơn 20 em diễn biến nặng sau một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại một trường tư thục ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhà chức trách tỉnh này cho biết.



Trong lúc này, các bác sỹ và chuyên gia về ngộ độc thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh đã được nhà trường mời ra Nha Trang để hỗ trợ cho các bác sỹ ở đây điều trị cho các nạn nhân.



Vụ ngộ độc xảy ra sau bữa ăn trưa tại trường iSchool vào ngày 17/11 với hàng trăm học sinh có các triệu chứng như sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Khẩu phần ăn của các em hôm đó gồm các món thịt gà luộc, rau, sốt trứng, trang mạng Vietnamnet cho biết.



Tổng cộng có 600 em đã đến các bệnh viện ở Nha Trang để khám, 360 em trong số đó nhập viện, báo chí trong nước dẫn thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết. Một học sinh lớp Một tử vong khi đang trên đường được chuyển từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị hôm 21/11.



Trước khi tử vong, em nhỏ này bị đau bụng, ói và được gia đình đưa vào Bệnh viện 22/12 hôm 18/11. Tại đây, em được chẩn đoán là ‘bị viêm dạ dày ruột cấp’ và được điều trị bằng kháng sinh, bù dịch, điện giải, Vietnamnet cho biết, nhưng không thuyên giảm mà lại ‘có dấu hiệu mệt mỏi, co giật, ngưng tim’ nên đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Các bác sỹ ở đây chẩn đoán em bị ‘ngộ độc thực phẩm’ và ‘sốc nhiễm trùng’ và quyết định chuyển bệnh nhi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi đến tỉnh Ninh Thuận thì không qua khỏi



Hiện còn 266 em vẫn đang được điều trị, trong đó có 21 em chuyển nặng. Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn chưa có phác đồ điều trị vì đến giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc, cũng theo báo mạng này.



Viện Pasteur Nha Trang đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm độc tố và đến ngày 23/11 mới có kết quả, tờ Tuổi Trẻ cho biết.



Trong lúc này, iSchool ở Nha Trang đã cho học sinh nghỉ học tạm thời trong khi đợi kết quả điều tra và cũng đã cho đóng cửa bếp ăn là một cơ sở bên ngoài ký hợp đồng với trường, cũng theo tờ báo này.



Theo kết quả làm việc của phái đoàn kiểm tra bao gồm công an, cán bộ y tế và cán bộ vệ sinh an toàn thực phẩm thì nhà bếp của cơ sở cung cấp bữa ăn cho trường ‘có đầy đủ giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm’.