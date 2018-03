Nghi can đánh bom Texas tự sát

Nghi can thực hiện vụ đánh bom hàng loạt kéo dài trong 3 tuần lễ tại Texas khiến 2 người chết và 5 người khác bị thương được nhận dạng là một thanh niên 24 tuổi, thất nghiệp. Nghi can này đã nổ bom tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi ngày 21/3.

Nghi can tên là Mark Anthony Conditt ở Pflugerville, Texas, theo truyền thông địa phương.

Một loạt đánh bom bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 làm cho thành phố Austin rơi vào tình trạng báo động. Tay đánh bom chuyển chiến thuật từ để bom trong kiện hàng bưu phẩm đặt trước thềm nhà nạn nhân cho tới kích nổ bom bằng dây gài kiện hàng gởi qua FedEx.

Vào ngày thứ Ba 20/3, các nhà điều tra đã nhận dạng được nghi can, Thống đốc Texas Greg Abbott nói với Fox News.

Cảnh sát theo dõi và phát hiện nghi can tại một khách sạn cách Austin 32 kilômét về phía nam và truy đuổi. Khi xe tấp vào lề, đương sự đã nổ bom tự sát, cảnh sát trưởng Austin Brian Manley nói với các phóng viên gần hiện trường.

“Nghi can bị thương nặng và chết vì đã cho nổ bom trong xe,” ông Manley nói với các phóng viên nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về nghi can, chỉ nói nghi can là người da trắng.

Các giới chức thi hành luật pháp không trả lời yêu cầu xác nhận tên của nghi can.

“Trong vài ngày chúng tôi biết nghi can là ai,” Thống đốc Abbott nói với Fox. “Cơ quan thi hành luật pháp đang có mặt tại nhà nghi can ở Pflugerville, nơi chúng tôi đang tìm hiểu xem đây có phải là địa điểm anh ta làm bom hay không.”

Thống đốc Texas nói thêm là nghi can sống cùng trọ phòng với 2 người khác. Những người này hiện không bị nghi ngờ, và nghi can không phải là cựu chiến binh.

Hồ sơ cho thấy nghi can Conditt sống với cha mẹ là ông bà William và Danene Conditt cho đến năm 2017 và chuyển đến một căn nhà cách nhà cha mẹ 1,6 kilômét.

Ngày 21/3 các nhân viên thi hành công lực lục soát khu lân cận Conditt.

Cảnh sát trưởng Manley nói nghi can chịu trách nhiệm đặt 6 quả bom chung quanh Austin và Schertz, gần San Antonio, trong đó 5 quả bom phát nổ. Ông nói động cơ của các vụ nổ bom này cũng như nghi can có được sự giúp đỡ của người nào hay không hiện chưa được rõ.

Ông Manley cảnh báo cư dân nên cẩn thận vì chưa biết còn có quả bom nào đặt quanh thành phố hay không.