Nga: Nếu Ukraine gia nhập NATO, sẽ có Chiến tranh Thế giới thứ ba

Nếu Ukraine được kết nạp vào liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, cuộc xung đột ở Ukraine chắn chắn sẽ leo thang thành Chiến tranh Thế giới lần thứ ba, một quan chức Hội đồng An ninh Nga hôm 13/10 được báo chí trích dẫn đã phát biểu như vậy.



Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố sáp nhập tới 18% lãnh thổ Ukraine vào ngày 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bất ngờ công bố vận động để trở thành thành viên NATO theo tiến trình nhanh.



Tư cách thành viên NATO đầy đủ cho Ukraine còn lâu mới thành hiện thực vì cần sự chấp thuận của tất cả 30 thành viên liên minh.



“Kyiv hiểu rõ rằng một bước đi như vậy có nghĩa là chắc chắn sẽ leo thang đến Chiến tranh Thế giới thứ ba”, TASS dẫn lời ông Alexander Venediktov, phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho biết.



Venediktov, cấp phó của Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, đồng minh quyền lực của ông Putin, cho biết ông cảm thấy đơn xin gia nhập NATO của Ukraine là tuyên truyền vì phương Tây hiểu rõ hậu quả của việc Ukraine trở thành thành viên liên minh này.



“Chính các thành viên NATO hiểu rõ bản chất tự sát của một bước đi như vậy”, ông nói.



Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần phê phán thậm tệ việc Mỹ thúc đẩy NATO bành trướng về phía đông, nhất là việc họ chiêu dụ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Ukraine và Georgia mà Nga coi là thuộc phạm vi ảnh hưởng của mình.



Tổng thống Putin hôm 21/9 đã cảnh báo phương Tây rằng ông không nói suông khi nói rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga trước điều mà ông cho là ‘tống tiền hạt nhân’ từ các cường quốc phương Tây.



Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng thế giới đối mặt với nguy cơ lớn nhất của cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. NATO sắp tiến hành tập trận sẵn sàng hạt nhân hàng năm có tên là ‘Buổi trưa kiên định’ vào tuần tới.



Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất: hai nước này kiểm soát khoảng 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới.



Ông Venediktov cho rằng lời kêu gọi của ông Zelenskyy về tấn công phủ đầu nhằm vào Nga là điều nguy hiểm, đồng thời cảnh báo rằng chiến tranh hạt nhân sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho thế giới.



“Chúng ta phải nhớ: một cuộc xung đột hạt nhân chắc chắn sẽ ảnh hưởng toàn thế giới - không chỉ Nga và toàn bộ phương Tây, mà là mọi quốc gia trên hành tinh này”, ông Venediktov nói. “Hậu quả sẽ là tàn khốc đối với toàn thể nhân loại”.