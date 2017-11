New Zealand tìm thấy 3 thuyền viên Việt cùng 1 xác chết trên tàu Hàn Quốc

Một nhóm 3 thuyền viên Việt Nam mất tích cùng với 1 xác chết trên chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc neo tại Vịnh Bluff vừa được giới hữu trách New Zealand tìm thấy vào sáng 29/11.

Trung sĩ, thám tử Dave Kennelly cho biết sau tin báo của người dân địa phương, cảnh sát đã tìm thấy các thuyền viên Việt vào khoảng 5 giờ sáng ở vùng ngoại ô phía nam Invercargill trong tình trạng sức khỏe ổn, theo New Zealand Herald.

“Họ đang bị tạm giam theo khoản 313 Đạo luật Di trú và sẽ được nhân viên Sở Di trú New Zealand thẩm vấn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định trục xuất hay hành động nào khác”, Trợ lý Giám đốc Sở Di trú New Zealand, Peter Devoy, cho biết và xác nhận tình trạng cư trú bất hợp pháp của 3 thuyền viên Việt tại New Zealand.

Khoản 313 Đạo luật Di trú New Zealand cho phép giam giữ người tối đa 96 giờ mà không cần có lệnh bắt.

Cảnh sát New Zealand cho hay nhóm thuyền viên trên đã rời khỏi tàu đánh cá Hàn Quốc, Southern Ocean, vào tối thứ Hai (27/11). Chiếc tàu này sau đó đã bỏ lại nhóm thuyền viên và khởi hành khỏi New Zealand vào chiều hôm sau, bất chấp việc giới hữu trách đang tìm kiếm họ.

Khi cập cảng New Zealand vào chiều thứ Hai, trên tàu cá Hàn Quốc đã có một thuyền viên chết và một thuyền viên khác bị thương.

Trung sĩ Kennelly cho biết người chết là một công dân Trung Quốc, qua đời vào ngày 20/11, sau một tai nạn xảy ra trong lúc làm việc trên tàu.

“Sự việc này xảy ra trên tàu Southern Ocean, trong vùng biển quốc tế, nhưng New Zealand là quốc gia gần nhất nên chúng tôi có nghĩa vụ điều tra”, Stuff National dẫn lời Trung sĩ Kennelly cho biết thêm.

Vẫn theo lời giới chức New Zealand, thuyền viên bị thương trên tàu chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị y tế. Trợ lý Giám đốc Di trí Devoy cho biết thêm rằng thành viên này đã được cấp thị thực trong hai tuần lễ cho việc điều trị.

Tin cho hay 5 thành viên trên đã bị hất văng khỏi tàu trong khi gỡ đá ra khỏi một ống khói. Ba người Việt Nam không hề hấn gì, trong khi thành viên Trung Quốc thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Cảnh sát New Zealand không đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết của thuyền viên Trung Quốc cho tới khi có kết quả cuộc khám nghiệm tử thi, dự định tiến hành vào cuối tuần này.

Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Vịnh Bluff, Raymond Fife, được Stuff National dẫn lời nói mặc dù khá hiếm, nhưng đôi khi cũng có vụ thuyền viên tàu cá quốc tế nhảy tàu tại đây.

Ông nói: “Họ chưa bao giờ gây nguy hiểm cho cộng đồng địa phương, sự thực là ngược lại, và cộng đồng cũng giúp đỡ cho đến khi họ có thể hồi hương”.

Ông Fife là một người giám sát về vấn đề lợi ích của thuyền viên, nói tiếp: “Cho dù là do điều kiện ở trên tàu, hoặc họ bị bắt nạt, đôi lúc họ không muốn đi tiếp nữa”.

Điều kiện trên nhiều tàu đánh cá quốc tế “hoàn toàn như địa ngục ở bên dưới boong tàu, nơi các thuyền viên sống”, ông Fife nói, nên nhiều thuyền viên rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì không có lựa chọn khác.