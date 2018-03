NYT: Luật sư trưởng phụ trách cuộc điều tra Nga của Trump từ chức

Luật sư trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump phụ trách cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt liên bang về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã từ chức hôm thứ Năm, báo The New York Times loan tin, dẫn lời hai người nắm rõ vấn đề này.

John Dowd từ chức sau khi kết luận rằng ông Trump ngày càng phớt lờ lời khuyên của ông, một trong những người này nói, theo tờ Times.

Ông Dowd giữ vai trò luật sư trưởng kể từ mùa hè năm ngoái khi luật sư cá nhân lâu năm của ông Trump Marc Kasowitz từ chức, nhưng sự xáo trộn mới nhất trong đội ngũ luật sư của ông Trump đã được đồn đoán từ mấy ngày qua.

Trước đó trong tuần này, ông Trump đã đưa vào đội ngũ luật sư của mình một luật sư từng cáo buộc FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách gài ông Trump bằng những cáo buộc sai trái là ông thông đồng với Nga trong cuộc vận động tranh cử năm 2016. Bước đi này có thể là một dấu hiệu cho thấy một nỗ lực quyết liệt hơn nhằm hạ uy tín của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.

Luật sư Washington, Joseph diGenova, sẽ tham gia nhóm luật sư trong tuần này, theo luật sư Jay Sekulow, người cũng đại diện ông Trump.

Tuần trước, các bản tin cho của giới truyền thông cho hay luật sư Washington kỳ cựu Emmet Flood đang được cân nhắc cho một vị trí trong Nhà Trắng để hỗ trợ ông Trump trong cuộc điều tra Nga.

Ông Mueller đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Moscow phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào và ông Trump nói không có sự thông đồng nào.