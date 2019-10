NYT: Luật sư riêng của Trump bị điều tra liên quan tới Ukraine

Các công tố viên liên bang ở khu vực Manhattan của thành phố New York đang điều tra các hành động của luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, liên quan đến Ukraine như một phần của vụ án liên quan đến hai cộng sự kinh doanh của ông này là Lev Parnas và Igor Fruman người gốc Ukraine, báo The New York Times đưa tin hôm thứ Sáu.

Hai người đàn ông này, vốn đã giúp ông Giuliani điều tra cựu Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và con trai Hunter của ông, đã bị bắt giữ hôm thứ Năm về điều mà các công tố viên liên bang gọi là một mưu đồ chuyển tiền bất hợp pháp vào một ủy ban vận động tranh cử ủng hộ ông Trump và các ứng cử viên chính trị khác.

Reuters cho biết khi được hỏi về bản tin của tờ Times, ông Giuliani trả lời: “Tôi không bao giờ làm bất kì công tác vận động hành lang nào cho bất cứ ai. Nếu họ muốn hỏi tôi, tôi sẽ vui lòng chứng minh điều đó. Nhưng họ chưa hỏi.”

Người phát ngôn của Văn phòng công tố viên liên bang Manhattan từ chối bình luận, theo Reuters.

Ông Trump gây khó hiểu về mối quan hệ của ông với ông Giuliani vào ngày thứ Sáu, trả lời câu hỏi liệu ông Giuliani có còn là luật sư cá nhân của ông không rằng: “Tôi không biết.”

Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch đã khai với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện nhắm vào ông Trump hôm thứ Sáu rằng tổng thống đã bãi nhiệm bà dựa trên “những tuyên bố vô căn cứ và sai trái” sau khi bà bị ông Giuliani tấn công.

Cuộc điều tra tập trung vào một cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 7, trong đó ông Trump đã thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra hai cha con Biden. Ông Joe Biden là đối thủ hàng đầu đang tìm cách đối mặt ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Giuliani đã cáo buộc bà Yovanovitch ngăn chặn các nỗ lực thuyết phục Ukraine điều tra hai cha con Biden.