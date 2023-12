Nạn đói gia tăng ở Gaza; LHQ chuẩn bị bỏ phiếu về nghị quyết ngừng bắn

Các cơ quan viện trợ cho biết nạn đói đang trở nên tồi tệ hơn đối với người Palestine ở dải Gaza bị bao vây, cùng lúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu vào ngày 12/12 về lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc xung đột kéo dài hai tháng giữa Israel và Hamas, theo Reuters.



Có thêm hàng trăm thường dân thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ khi Hoa Kỳ vào ngày 8/12 phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn.



Hầu hết trong số 2,3 triệu người ở Gaza phải rời bỏ nhà cửa và người dân nói rằng không thể tìm được nơi ẩn náu hoặc đồ ăn ở vùng đất ven biển đông dân cư này. Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ cho hay một nửa dân số đang bị đói khát.



UNRWA, cơ quan của LHQ chịu trách nhiệm về người tị nạn Palestine, nói: “Nạn đói rình rập tất cả mọi người”.



Người dân Gaza cho biết những người bị buộc phải chạy nạy liên tục đang chết vì đói và rét cũng như vì các vụ ném bom, họ mô tả tình trạng cướp bóc xe tải chở hàng viện trợ và giá cả cao ngất trời.



Israel nói rằng việc họ ra chỉ thị cho người dân phải di chuyển nằm trong số các biện pháp mà nước này thực hiện để bảo vệ dân thường khi nước này cố gắng tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin trong một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel hồi ngày 7/10, theo thống kê của Israel. Khoảng 100 con tin đã được giải thoát.



Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến 18.205 người thiệt mạng và gần 50.000 người bị thương.



Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên có thể sẽ thông qua dự thảo nghị quyết vào ngày 12/12, lặp lại ngôn từ của một nghị quyết đã bị Hoa Kỳ chặn lại ở Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên vào tuần trước.



Các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc nhưng có sức nặng chính trị và phản ánh quan điểm toàn cầu.



Một số nhà ngoại giao và quan sát viên dự đoán cuộc bỏ phiếu sẽ nhận được sự ủng hộ lớn hơn lời kêu gọi hồi tháng 10 của hội đồng về “một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững”.



Giám sát sự hỗ trợ của Mỹ



Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi 12 đặc phái viên của Hội đồng Bảo an đến thăm khu vực nằm bên phía Ai Cập tại cửa khẩu biên giới Rafah thông với Gaza, nơi duy nhất có viện trợ nhân đạo và nhiên liệu đi qua với số lượng hạn chế. Mỹ không cử đại diện tham gia chuyến đi này.



Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã vượt qua những chỉ trích dữ dội vì ủng hộ phản ứng của Israel đối với vụ tấn công ngày 7/10, đã phát biểu hôm 11/12 tại buổi lễ vào ngày Hannukah của người Do Thái tại Nhà Trắng rằng cam kết của ông với Israel là “không thể lay chuyển”.



“Thưa quý vị, nếu không có Israel thì sẽ không có người Do Thái nào trên thế giới được an toàn”, ông Biden nói. Ông cũng nói hàm ý đến mối quan hệ phức tạp của mình với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người mà ông nói đang ở “thời điểm khó khăn”.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên hôm 11/12 rằng Israel không phải là ngoại lệ đối với chính sách của Mỹ, đó là bất kỳ quốc gia nào nhận được vũ khí của Mỹ đều phải tuân thủ luật chiến tranh.



“Chúng tôi đang theo dõi mọi thứ xảy ra trong cuộc xung đột này”, ông Miller nói. “Chúng tôi đang tích cực cuộc đối thoại với chính phủ Israel”.



Khi chiến tranh ngày càng gia tăng, cách thức và địa điểm Israel sử dụng vũ khí của Mỹ bị giám sát chặt chẽ hơn, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết không có kế hoạch đặt ra điều kiện về viện trợ quân sự cho Israel hoặc xem xét từ chối một phần viện trợ.



Ông Miller nói thêm rằng Washington nhận thấy những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người đàn ông Palestine bị giam giữ ở Gaza trong bộ đồ lót “gây ra cảm xúc rất xấu” và yêu cầu Israel làm rõ các tình tiết xung quanh những bức ảnh đó. Israel nói rằng những người này bị lột quần áo để đảm bảo họ không giấu chất nổ hoặc vũ khí.



Hôm 11/12, Nhà Trắng cũng nói là họ lo ngại về các báo cáo cho thấy Israel đã sử dụng đạn phốt pho trắng do Mỹ cung cấp trong một cuộc tấn công vào tháng 10 ở miền nam Lebanon và đang tìm kiếm thêm thông tin. Loại đạn này - có thể được sử dụng hợp pháp trên chiến trường để tạo màn khói cùng nhiều mục đích sử dụng khác - có thể gây bỏng nghiêm trọng.



Israel nói rằng lời cáo buộc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về việc họ sử dụng đạn phốt pho trắng ở Gaza và Lebanon là “sai rõ ràng”.