Mỹ đột kích táo bạo, diệt thành viên IS trong vùng chính phủ Syria kiểm soát

Mỹ tiến hành một cuộc đột kích hiếm có bằng trực thăng hôm 6/10 vào một ngôi làng thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria ở miền đông bắc nước này, tiêu diệt một quan chức Nhà nước Hồi giáo đang ẩn náu ở đó, hai nguồn tin an ninh cho biết.



Trước đây, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc đột kích ở Syria nhằm vào các thành viên IS, nhưng vụ việc hôm 6/10 là hoạt động đầu tiên được biết ở một khu vực do phe trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát.

Sáng sớm ngày 6/10, lính đặc nhiệm Mỹ tiến hành một chiến dịch hiếm có tại làng Muluk Saray do chính phủ kiểm soát ở tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria, đài truyền hình nhà nước Syria cho biết trên tài khoản Telegram của họ.

Đài này cho biết một người đã bị giết và những người khác đã bị bắt. Họ không nói rõ danh tính của những người này.

Hai nguồn tin an ninh sau đó nói với Reuters rằng người đàn ông bị giết là một quan chức của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị Mỹ truy nã.

“Cuộc hành quân bằng máy bay đã nhắm vào một thủ lĩnh chủ chốt của IS có mặt tại các vùng do chính phủ Syria kiểm soát. Hoạt động này đã thành công”, một trong những nguồn tin an ninh nói với Reuters.

Nguồn tin cho biết người đàn ông bị giết là người điều phối các đơn vị ẩn mình chờ thời của IS ở trong vùng.

“Chiến dịch này nhằm mở rộng phạm vi nhắm vào các thành viên của tổ chức này trên khắp các vùng khác nhau của Syria”, nguồn tin này cho biết thêm.

Nguồn tin thứ hai xác nhận người đàn ông thiệt mạng là một quan chức IS và cho biết quân Mỹ đã mang theo thi thể ông ta khi rút lui.

Một nguồn tin địa phương cho biết người đàn ông này đã chuyển đến làng Muluk Saray trong những năm gần đây từ Taif, một thị trấn gần biên giới với Iraq vốn từng là thành trì của IS.

“Ai cũng nghĩ ông ta là người chăn cừu - không ai biết danh tính thực sự của ông ta”, nguồn tin này nói.

Nguồn tin địa phương cho biết quân Mỹ cũng đã đột kích một tòa nhà được an ninh Syria sử dụng và bắt giữ ‘một số người’ ở đó.

Các cư dân khác trong vùng đã xác nhận với Reuters về cuộc đột kích.

Một nhân chứng nói rằng trực thăng Mỹ đã hạ cánh xuống làng sau nửa đêm và dùng loa yêu cầu người dân ở trong nhà và tắt đèn. Người dân cho biết hoạt động này kéo dài vài giờ và quân Mỹ không bị bắn trả.

Phát ngôn nhân của liên quân do Mỹ lãnh đạo được thành lập để chống Nhà nước Hồi giáo đã không trả lời ngay lập tức lời đề nghị bình luận của Reuters.