Mỹ chấm dứt hỗ trợ an ninh cho Pakistan

Hoa Kỳ ngưng hỗ trợ an ninh cho quân đội Pakistan cho tới khi nào đối tác có quyết định kiên quyêt chống lại phe Taliban ở Afghanistan và mạng lưới Haqqani.

Loan báo quyết định này hôm 4/1, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Heather Nauert không tiết lộ chi tiết rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến loại viện trợ nào và bao nhiêu.

Đồn đoán về các bước tiếp theo của Mỹ đã gây ra nhiều lo ngại tại Pakistan sau tin nhắn của Tổng thống Donald Trump trên Twitter, qua đó ông đe dọa sẽ cắt viện trợ cho Pakistan, đồng thời tố cáo nước này cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố và coi lãnh đạo Mỹ như ‘những gã khờ.’



Phản ứng từ Pakistan



Islamabad lên án những bình luận của ông Trump là hoàn toàn không thể hiểu nổi. Pakistan cũng nhắc lại cam kết hợp tác với Washington chống khủng bố và ổn định Afghanistan. Giới lãnh đạo Pakistan nói Mỹ đang biến Pakistan thành ‘con dế tế thần’ sau những thất bại của Hoa Kỳ tại Afghanistan.

Những lời lẽ của ông Trump trên Twitter khơi mào cuộc khẩu chiến và làm dấy lên quan ngại về sự gãy đổ của mối quan hệ mong manh giữa Hoa Kỳ với Pakistan.



Các vấn đề khác



Đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ thúc giục chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào các vấn đề khác như quản trị, tham nhũng, an ninh suy thoái, và Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Đại sứ Aizaz Ahmad Chaudhry nói các khu vực thiếu quản trị ở nước láng giềng Afghanistan đang đe dọa an ninh của Pakistan và của khu vực nói chung.



Có nhiều đồn đoán rằng Hoa Kỳ sẽ chế tài các giới chức an ninh Pakistan vốn bị tố cáo có quan hệ với các nhóm khủng bố và rằng quân đội Mỹ sẽ tiến hành các cuộc không kích đơn phương vào sâu lãnh thổ Pakistan để nhắm mục tiêu các phần tử khủng bố có liên hệ với mạng lưới Haqqani đồng minh của Taliban. Cơ quan tình báo Pakistan nói mạng lưới này có dính líu tới IS.

Các lãnh đạo dân sự và quân sự Pakistan nói lời tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ đã cho Islamabad hơn 33 tỷ đô la từ năm 2002 tới nay để giúp chống khủng bố là sai sự thật.



Pakistan cũng một mực khẳng định rằng họ mất khoảng 70 ngàn nhân mạng, chủ yếu là thường dân, trong các cuộc tấn công khủng bố kể từ khi gia nhập liên minh chống khủng bố của Mỹ và nền kinh tế quốc gia Pakistan đã thiệt hại trên 120 tỷ đô la.