Mua sắm phương tiện quốc phòng, bao giờ... ‘chọn chính nghĩa’? (Bài 1)

Có những yếu tố... “ngẫu nhiên” cho thấy việc phát lệnh “truy nã đặc biệt” bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC Group) vì liên quan đến vụ án “vi phạm qui định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (1) không đơn giản chỉ là như vậy.

Trụ sở AIC Group bị khám xét hôm 29/4/2022 cùng lúc với việc các viên chức hữu trách trong hệ thống bảo vệ, thực thi pháp luật tại Việt Nam loan báo đã ra lệnh bắt bà Nhàn. Chỉ hai ngày sau (1/5//2022), Haaretz (ấn bản tiếng Anh của một tờ báo tại Israel), giới thiệu bài viết của Yossi Melman, nhận định, bà Nhàn trở thành bị can mà các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật tại Việt Nam muốn bắt giữ hoàn toàn không phải chỉ vì liên quan đến vụ án “vi phạm qui định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà thực ra là vì bà Nhàn giữ vai trò rất quan trọng trong các thương vụ mua bán trang bị, thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Israel.

Theo Haaretz, những thương vụ vừa kể đã trở thành một phần của cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe, nhóm trong đảng CSVN. Bà Nhàn bị... “nhắm bắn” vì thân cận với ông Phạm Minh Chính và ông Thủ tướng này thì đang đấu với cả Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Bộ trưởng Công an (2)...

Nếu thử phối kiểm để xác định mức độ khả tín của những thông tin từ Haaretz thì sẽ dễ dàng tìm ra chuyện: Chín ngày trước khi bà Nhàn được xác định là bị can và công an vây, khám trụ sở của AIC Group, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng “đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo, kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020” vì “có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao” (3).

Ở Việt Nam có nhiều doanh nghiệp mang tên Vạn Xuân nhưng không có doanh nghiệp nào giống... Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng. Doanh nghiệp này có tên giao dịch là VAXUCO và theo giới thiệu của chính VAXUCO thì VAXUCO vốn là một đơn vị thuộc Cục Vật tư của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

VAXUCO là đơn vị thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm kiếm thông tin, đối chiếu nhu cầu, tiếp cận đối tác, thương lượng để mua sắm trang bị, thiết bị, phương tiện quân sự cho quân đội Việt Nam. Năm 1994 - ba năm sau khi thành lập, VAXUCO tách ra khỏi Cục Vật tư, trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Kể từ đó, VAXUCO “thâu tóm” nhiều đơn vị khác có cùng chức năng trong Bộ Quốc phòng (Công ty Xuân Mai – XUMACO - của Tổng cục Kỹ thuật, Công ty Vật tư và dịch vụ xuất nhập khẩu - GAET – của Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội -MIPECORP,...)

Ngoài mua sắm và nhập cảng, VAXUCO còn là đơn vị tổ chức quản lý, bảo quản, phân phối sản phẩm phục vụ quốc phòng, hàng hóa dự trữ trong lĩnh vực quốc phòng, nguyên liệu – vật liệu cho sản xuất quốc phòng,... VAXUCO hiện có 21 đơn vị trực thuộc với 1.500 người và có cơ sở trên toàn Việt Nam cũng như ngoại quốc (4).

Phải phác họa như thế thì mới thấy, nhận định của UBKT của BCH TƯ đảng về “vi phạm, khuyết điểm” của “một số tổ chức đảng trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020” không hề đơn giản khi những “vi phạm, khuyết điểm” đó liên quan đến... “xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao”. Tuy chưa thể xác định những nhận định trên Haaretz là chính xác song việc UBKT của BCH TƯ đột nhiên đề cập đến VAXUCO, mười ngày sau, đột nhiên bà Nhàn bị khởi tố rất đáng ngẫm nghĩ!

Ngay sau khi Bộ Công an loan báo đã ra lệnh bắt bà Nhàn (19/4/2022), Haaretz cho biết bà Nhàn đã rời Việt Nam và đang ở châu Âu (1/5/2022). Mười ngày sau (10/5/2022), Bộ Công an mới thừa nhận... “bà Nhàn đã bỏ trốn” do vậy mới công bố “lệnh truy nã đặc biệt”, khuyến khích tất cả công dân tìm bắt người phụ nữ này để giao cho công an!

Khả năng thu thập tin tức trong việc phòng – chống tội phạm nhằm bảo vệ, thực thi pháp luật của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam không bằng một nhà báo Israel hay vì lý do nào đó mà... không được phép bằng, hoặc tệ hơn, tự thấy... không nên bằng hay... không muốn bằng Yossi Melman?

Sở dĩ cần nêu những thắc mắc như thế bởi đã từng có những ý kiến cụ thể của những cá nhân cụ thể, những nguồn tin cụ thể với những số liệu cụ thể và những sự kiện cụ thể cho thấy việc mua sắm trang bị, thiết bị, phương tiện quân sự cho quân đội Việt Nam rất đáng ngờ và được che đậy bằng nhãn... “bí mật quốc phòng”!

(Còn tiếp)

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/truy-na-dac-biet-doanh-nhan-nguyen-thi-thanh-nhan-post1454320.html

(2) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-israel-vietnam-arms-deals-at-risk-after-arrest-warrant-against-key-middlewoman-1.10772845

(3) https://vov.vn/chinh-tri/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-ky-luat-hang-loat-can-bo-post938643.vov

(4) http://vaxuco.vn/About/28/gioi-thieu-chung.html​