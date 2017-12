Một đặc vụ FBI bị loại khỏi cuộc điều tra Nga vì tin nhắn chống Trump

Công tố viên đặc biệt điều tra những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đã loại một điều tra viên hàng đầu của FBI khỏi đội ngũ điều tra vì ông này trao đổi những tin nhắn với một đồng nghiệp bày tỏ quan điểm chống Trump, hai tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin hôm thứ Bảy.

Tờ The New York Times và tờ The Washington Post xác định danh tính nhà điều tra này là đặc vụ FBI Peter Strzok, phó trưởng đặc trách bộ phận phản gián của FBI. Ông ta được tái phân công công tác vào bộ phận nhân sự của FBI vào mùa hè rồi, được xem là một sự giáng chức, sau khi tổng thanh tra của Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra các tin nhắn văn bản, hai tờ báo nói, trích dẫn một số người nắm rõ vụ việc và không nêu danh tính.

Ông Strzok đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra của FBI nhắm vào cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton về việc bà sử dụng một máy chủ email cá nhân, hai tờ báo nói.

Trong cuộc điều tra đó và cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Strzok và một đồng nghiệp ở FBI đã trao đổi các tin nhắn văn bản chê bai ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa và ủng hộ bà Clinton, đối thủ Đảng Dân chủ của ông, The Washington Post đưa tin. Hai tờ báo không tiết lộ chi tiết nội dung các tin nhắn này.

The New York Times cho hay một luật sư của ông Strzok từ chối bình luận, trong khi The Washington Post cho biết nhiều lần liên lạc ông Strzok yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

Văn phòng của công tố viên Mueller xác nhận việc loại bỏ ông Strzok khỏi đội ngũ điều tra, nhưng không giải thích chi tiết nguyên nhân.

"Ngay sau biết được những lời cáo buộc này, Văn phòng Công tố viên Đặc biệt đã loại bỏ Peter Strzok khỏi cuộc điều tra," phát ngôn viên Peter Carr nói.

Văn phòng tổng thanh tra Bộ Tư pháp nói trong một thông cáo hôm thứ Bảy rằng họ đang "xem xét các cáo buộc liên quan đến những trao đổi giữa các cá nhân nhất định," Reuters cho biết

Vụ việc bị phát giác trong một cuộc thẩm xét mà Bộ Tư pháp khởi động nhắm vào quyết định của FBI loan báo một cuộc điều tra những email của bà Clinton ngay trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái.

Thông cáo không cung cấp thêm chi tiết và không đề cập đến tên của bất kỳ cá nhân nào. Bộ Tư pháp không hồi đáp yêu cầu bình luận thêm, Reuters nói.

FBI cũng không đưa ra bình luận ngay tức thì.

Theo hai tờ báo, các quan chức chấp pháp luật liên bang đã lo ngại rằng ông Trump và những người ủng hộ ông có thể sử dụng những tin nhắn này để công kích uy tín cuộc điều tra của ông Mueller.

Ông Mueller, một cựu giám đốc FBI, đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga, nước đã tiến hành một chiến dịch nhằm cố gắng nghiêng phần thắng về phía ông Trump trước bà Clinton, theo kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông Trump đã chỉ trích cách thức FBI xử lý cuộc điều tra email của bà Clinton, ban đầu nói rằng đó là lý do ông sa thải cựu giám đốc FBI James Comey vào ngày 9 tháng 5. Một số nhà lập pháp đã kêu gọi ông Mueller từ chức.