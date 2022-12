Một trợ lý phó thủ tướng Việt Nam bị bắt do dính líu vào vụ Việt Á

Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giam viên trợ lý được cho là cấp dưới của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam do người này đã “can thiệp, tác động” tới giới chức Bộ Y tế trong việc phê duyệt bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 trong đại án Việt Á gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và bắt giam ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự, Cổng thông tin của Bộ Công an loan tin hôm 30/11.

Cơ quan chức năng báo cáo rằng ông Trịnh “đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động” vào các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm Kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Cả Bộ Công an và truyền thông nhà nước không cho biết ông Trịnh là trợ lý của phó thủ tướng nào trong bốn phó thủ tướng của Việt Nam, hiện nhiều trang mạng cho rằng ông Trịnh là phụ tá của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đảm trách y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, trực tiếp giám sát công tác ứng phó với dịch COVID của Chính phủ.

Hãng tin Bloomberg của Mỹ hôm 1/12 loan tin rằng ông Trịnh, người bị cáo buộc can thiệp vào việc cấp phép bộ xét nghiệm, là trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Đây là quan chức mới nhất bị bắt vì liên quan đến vụ đại án gây phẫn nộ công luận khi các cán bộ Y tế hợp tác với công ty Việt Á “thổi giá” bộ xét nghiệm COVID -19 của công ty này lên và ăn chia hoa hồng đến hàng chục tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát tại Việt Nam.

Tính đến nay, trong đại án Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố tổng số gần 60 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các quan chức cấp cao nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã bị bắt giam và bãi nhiễm chức vụ sau khi bị xác định có nhiều sai phạm trong vụ án này.

Hồi tháng 1/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công an mở rộng điều tra vụ Việt Á để sớm đưa ra xét xử “công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Công ty Việt Á bị cáo buộc thổi giá bộ dụng cụ xét nghiệm lên khoảng 45% và chi hối lộ bằng cách chia huê hồng, “bôi trơn” cho các quan chức lên đến 800 tỷ đồng để đảm bảo bộ dụng cụ này được sử dụng trong các bệnh viện, giúp công ty thu lợi 4.000 tỷ đồng.