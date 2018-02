Mattis: Trump muốn duyệt binh ở Washington, để ngỏ các lựa chọn khác

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm thứ Năm nói ông tin rằng Tổng thống Donald Trump muốn thủ đô Washington là nơi tổ chức cuộc duyệt binh tôn vinh quân đội Hoa Kỳ nhưng để ngỏ khả năng tổ chức sự kiện này ở nơi khác.

Ông Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc nghiên cứu tổ chức một sự kiện tôn vinh binh sĩ Mỹ, sau khi vị Tổng thống Đảng Cộng hòa này trầm trồ thán phục cuộc duyệt binh nhân ngày quốc khánh Pháp ở Paris vào năm ngoái.

Nhưng những người chỉ trích lập luận rằng cuộc duyệt binh này có thể tiêu tốn hàng triệu đôla, vào một thời điểm mà Lầu Năm Góc muốn có nguồn tài trợ ổn định hơn cho một quân đội bị quá tải.

Ông Mattis, nói chuyện với báo giới, giải thích rằng ông sẽ đưa ra các lựa chọn cho ông Trump về cuộc duyệt binh này.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu mọi thứ từ quy mô cho tới sự tham gia rồi chi phí. Và khi tôi có những lựa chọn rõ ràng rồi thì chúng tôi sẽ chuyển chúng sang Nhà Trắng và tôi sẽ nói chuyện với họ," ông Mattis nói.

Khi được hỏi liệu địa điểm đã được ấn định hay chưa, ông Mattis nói ông vẫn chưa xem xét các lựa chọn thay thế cho Washington nhưng cũng không loại trừ các lựa chọn khác.

"Như tôi hiểu, ông ấy muốn cuộc duyệt binh ở Washington, nhưng đó là một câu hỏi hay. Tôi sẽ xem chúng tôi thu xếp ra sao cho các lựa chọn," ông Mattis nói.

Hôm thứ Tư, Hội đồng Địa khu Columbia (khu vực thủ đô Washington) đã chế giễu ý tưởng về một cuộc duyệt binh trên Đại lộ Pennsylvania, đoạn đường dải 1,9 km giữa Điện Capitol và Nhà Trắng và cũng là địa điểm của Khách sạn Quốc tế Trump.

"Tanks but no tanks!" họ viết trên Twitter, dùng một lối chơi chữ biến thể từ câu nói "Thanks but not thanks" (Cảm ơn nhưng không cần).

Lầu Năm Góc trước đó trong ngày thứ Năm nói họ không chắc khu vực thủ đô Washington sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh do Tổng thống Donald Trump yêu cầu để tôn vinh quân đội Hoa Kỳ.

"Chúng tôi chưa biết. Có những lựa chọn và chúng tôi sẽ nghiên cứu chúng và Tổng thống sẽ đưa ra quyết định cuối cùng," phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White nói. Bà cho biết thêm rằng Lục quân Hoa Kỳ đang đi đầu trong việc vạch ra các lựa chọn cho sự kiện này.

Một lựa chọn được cân nhắc là một cuộc duyệt binh vào ngày 11 tháng 11 - kỉ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất kết thúc.