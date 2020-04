Mỹ cảnh báo công dân về tội phạm gia tăng ở Việt Nam vì virus Corona

Cơ quan ngoại giao Mỹ hôm 29/4 đã phát đi “thông tin quan trọng”, cảnh báo công dân nước mình ở Việt Nam về tình trạng tội phạm gia tăng do kinh tế khó khăn vì virus Corona.

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP HCM cùng ra khuyến cáo, trong đó trích lời Bộ Công an Việt Nam nói về “sự gia tăng tội phạm như dự báo ở Việt Nam”, trong bối cảnh “COVID-19 tiếp tục làm suy yếu các nền kinh tế toàn cầu”.



“Chính quyền Việt Nam nhấn mạnh rằng vì nhiều nguồn lực của cảnh sát và quân đội được triển khai tham gia hỗ trợ các nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh, khả năng ứng phó và điều tra của họ có thể bị trở ngại trong thời gian này”, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Việt Nam nói trong cảnh báo.



“Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán ở TP HCM khuyên công dân Mỹ tiếp tục cảnh giác về khả năng gia tăng phạm tội về người và của như đã thấy trong thời kỳ khó khăn về kinh tế gồm trộm cắp, tấn công để cướp của và lừa đảo trên mạng”.

Các công dân Mỹ cũng được khuyên “nên tiếp tục thận trọng trong khi Việt Nam tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm việc tuân thủ các hướng dẫn y tế địa phương, tránh gây chú ý ở nơi công cộng và cảnh giác môi trường xung quanh”.

Cùng ngày cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam phát đi cảnh báo, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được báo chí trong nước trích lời nói rằng dịch bệnh COVID-19 “khiến kinh tế đình trệ, đời sống của người dân gặp khó khăn” nên “tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp”.



Ông Quang nêu lên nhận định này khi tới chúc mừng và khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ án dùng súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội, theo Đài Tiếng nói Việt Nam.



Quan chức này được cho là cũng “yêu cầu” công an các tỉnh thành, địa phương phải “bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống”.



Một nhân viên không muốn nêu danh tính của công ty bảo vệ có tên gọi Ngày và Đêm, vốn có văn phòng hoạt động khắp Việt Nam, cho VOA Việt Ngữ biết về tình trạng phạm tội trong thời kỳ bùng phát dịch Corona ở Việt Nam.



Anh nói: “Trên địa bàn của em, một số các mục tiêu em quản lý, thì hồi tạm ngưng hoạt động, thời gian đóng cửa, thì cũng xảy ra trộm cắp vào cạy cửa để lấy xe đạp, xe máy để trong nhà. Tại các doanh nghiệp họ không có người để trông coi thì cũng xảy ra tình trạng đó”.

Nhân viên bảo vệ này cho biết thêm rằng anh nhận thấy chính quyền địa phương “đã tăng cường quản lý địa bàn” nên tội phạm “cũng không dám làm nhiều”.



Tính tới sáng ngày 30/4, Việt Nam có 270 ca nhiễm virus Corona và trong mấy ngày qua chưa ghi nhận ca COVID-19 mới nào.



Trong chỉ thị ký ngày 24/4 về việc “tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng sau ba tuần thực hiện cách lý toàn xã hội, Việt Nam “đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong”.



“Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân”, ông Phúc viết, theo Cổng thông tin chính phủ.