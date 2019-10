Mỹ đưa thêm công ty khởi nghiệp Trung Quốc vào ‘danh sách đen’

Chính phủ Mỹ đã đưa thêm một số công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vào “danh sách đen” về thương mại để trừng phạt Bắc Kinh về việc đối xử với người thiểu số Hồi giáo, theo Reuters.

Hãng tin Anh cho rằng bước đi mới này gây thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước trước thềm cuộc đàm phán thương mại cấp cao ở Washington trong tuần này.

Quyết định vấp phải sự chỉ trích của Bắc Kinh này nhắm mục tiêu vào 20 cơ quan đảm trách vấn đề an ninh công cộng của Trung Quốc cũng như 8 công ty, trong đó có công ty giám sát bằng video Hikvision cũng như các công ty hàng đầu về công nghệ nhận dạng như SenseTime Group Ltd và Megvii Technology Ltd.

Bước đi trên cấm các công ty mua các thiết bị từ phía các công ty Mỹ nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ, và Reuters cho rằng điều này có thể khiến một số công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách gặp khó khăn.

Các quan chức Mỹ nói rằng động thái mới, giống với bước đi nhằm hạn chế ảnh hưởng của công ty Huawei, không liên quan gì tới việc hai nước tái tục các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này.