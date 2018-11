Lính Triều Tiên đào tẩu: 80% người trẻ không trung thành với Kim Jong Un

Một lính cảnh vệ biên giới Triều Tiên đào thoát năm 2017 mới đây đã trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên sau một năm kể từ ngày trốn thoát, và anh nói rằng hầu hết những người trẻ tuổi ở Triều Tiên đều không trung thành với Kim Jong Un.

Hôm 13/11/2017, Oh Chong Song đã lao qua làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự gần biên giới với Hàn Quốc, bị trúng 5 phát đạn từ các đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn sống sót.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo tiếng Nhật Sankei Shimbun hôm 16/11, người đàn ông 25 tuổi kể về cuộc đào thoát của anh và những ký ức về Triều Tiên.

Anh nói: "Khoảng 80% những người ở độ tuổi của tôi thờ ơ và không cảm thấy trung thành với ông Kim".

Anh Oh nói tiếp: "Không thể nuôi nổi người dân - nhưng việc cha truyền con nối cứ tiếp diễn - điều đó dẫn đến sự thờ ơ và không trung thành".

Anh cho biết nạn đói vẫn chiếm một phần lớn trong đời sống ở đất nước nghèo khổ này.

Anh cũng thẳng thắn mô tả cách anh sống qua ngày, kể rằng trong công việc trước đây khi là cảnh sát viên, anh đã nhắm mắt làm ngơ cho những người vi phạm pháp luật và nộp tiền cho anh. Ngược lại, anh sẽ hăm dọa bỏ tù họ nếu họ không hối lộ anh.

Trong cuộc phỏng vấn, Oh, người đã nhập ngũ ở Triều Tiên vào năm 2010, cho biết anh hiện là một "người mới với một tên mới" và sống ở Hàn Quốc. Anh nói anh "không hối tiếc về cuộc đào thoát".

Về việc các đồng đội đã nổ súng khi anh chạy trốn, Oh nói: "Nếu họ không bắn, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi cũng sẽ bắn".

Người bác sĩ Hàn Quốc đã cứu Oh thoát chết cho biết anh như "một chiếc bình vỡ”. Ông nói thêm: “Chúng tôi không thể truyền máu kịp cho anh ấy", và nhắc lại rằng có ít nhất năm vết thương do đạn trên người của Oh.

Bài báo viết rằng Oh bắt đầu uống rượu vào đêm chạy trốn sau một cuộc cãi vã với bạn bè, và anh quyết định đi đến biên giới. Làng đình chiến là nơi duy nhất mà binh sĩ hai bên giáp mặt nhau.

Anh nói trong cuộc phỏng vấn rằng anh đã không có đường lui. "Tôi sợ rằng tôi có thể bị xử tử nếu tôi quay lui vì vậy tôi đã vượt biên", anh nói.

Khi tiến hành khám y tế ở Hàn Quốc, người ta thấy Oh bị nhiễm ký sinh trùng, Oh cho rằng đó là do việc sử dụng phân người để bón cây. Anh cho biết thêm là "hầu hết mọi người ở Triều Tiên đều có ký sinh trùng".

"Trong quân đội, mọi người dùng đi dùng lại bát đĩa mà không rửa ráy gì. Nhưng ký sinh trùng không phát triển ở người nếu người đó bị suy dinh dưỡng. Trong trường hợp của tôi, người ta thấy tôi có ký sinh trùng vì tôi đang ở trong tình trạng tốt".

(CNN, INSIDER)