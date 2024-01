Lãnh đạo đối ngoại EU kêu gọi ‘giải pháp hai nhà nước’ cho Israel-Palestine

Kế hoạch của Israel nhằm tiêu diệt nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas ở Gaza không có tác dụng và Liên minh châu Âu phải theo đuổi các nỗ lực tạo ra ‘giải pháp hai nhà nước’ bất chấp sự phản đối của Israel, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết hôm 22/1.



Thủ tướng Israel hôm 21/1 tái khẳng định đường lối cứng rắn của nước này, vốn phản đối bất kỳ nhà nước Palestine nào vì nó sẽ gây ra ‘nguy cơ sinh tồn’ đối với Israel. Ông cho biết Israel sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu kiểm soát an ninh hoàn toàn đối với tất cả các lãnh thổ phía tây sông Jordan, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây do Israel chiếm đóng.



Ông Borrell phát biểu tại cuộc gặp hàng tháng của các ngoại trưởng EU, lần này có sự tham dự của những người đồng cấp từ Ả rập Xê-út, Ai Cập và Jordan và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập. Các cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào hậu quả của cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 vào Israel và cuộc tấn công trả đũa của Israel ở Gaza.



Ngoại trưởng Israel Israel Katz và Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki đã xuất hiện riêng rẽ tại cuộc họp.



Đề cập đến mục tiêu công khai của Israel là tiêu diệt Hamas trong cuộc chiến tàn khốc kéo dài ba tháng ở Dải Gaza, ông Borrell nói trước báo giới: “Họ có giải pháp nào khác trong đầu hay không? Làm cho tất cả người Palestine phải ra đi? Giết hết họ?... Cách mà họ tiêu diệt Hamas không phải là cách làm đúng. Họ đang nuôi dưỡng thù hận qua nhiều thế hệ.”



Ông Borrell cho biết ông muốn thúc đẩy các nỗ lực quốc tế để tạo ra tiến trình dẫn đến nhà nước Palestine cùng tồn tại bên cạnh Israel. Các cuộc đàm phán cuối cùng hướng đến mục tiêu đó đã sụp đổ một thập kỷ trước đây trong bối cảnh hai bên ngờ vực lẫn nhau và cứng nhắc.



Israel cho biết cuộc chiến có thể kéo dài ‘nhiều tháng’ và họ sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi Hamas bị quét sạch, tất cả các con tin Israel được trả tự do và Dải Gaza không còn là đe dọa an ninh nữa.



“Chúng ta đã tham gia vào tiến trình này hơn 30 năm và hãy xem chúng ta đã đi đến đâu,” Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói với các phóng viên, đề cập đến các cuộc hòa đàm ngắt quãng giữa Israel và Palestine kể từ những năm 1990.



“Chúng ta đang đối mặt khoảnh khắc sự thật. Liệu chúng ta có cho phép chương trình nghị sự kỳ thị cực đoan quyết định tương lai hay đến với nhau và nói rằng con đường đã rõ ràng, chúng ta muốn hòa bình cho tất cả mọi người và giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất, hãy đi tới và thực hiện giải pháp này?”



Trong phát biểu ngắn với các phóng viên, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết ông đang ở Brussels để thảo luận về vấn đề con tin bị Hamas bắt giữ và tái khẳng định Israel sẽ triệt phá Hamas và khôi phục an ninh quốc gia.