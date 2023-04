HRW kêu gọi Toàn quyền Australia nêu vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vừa kêu gọi Toàn quyền Australia David Hurley nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Hà Nội trong chuyến công du của ông tới Việt Nam.

Toàn quyền Australia David Hurley, người đang có chuyến thăm Hà Nội trong tuần này, “nên nêu lên một cách công khai và cả riêng tư một số quan ngại nghiêm trọng về nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam” trước thềm đối thoại Nhân quyền Australia -Việt Nam lần thứ 18 vào cuối tháng 4 này, Giám đốc HRW Australia Daniela Gavshon cho biết trong một thông báo.

“Điều quan trọng là ông ấy phải thảo luận về số phận của hơn 160 người đang bị giam cầm vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa”, bà Gavshon cho biết trong một thông báo vào ngày 3/4.

“Ông Hurley nên kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Châu Văn Khảm, công dân Australia, 73 tuổi và các nhà hoạt động nổi bật khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Cấn Thị Thêu”.

HRW cũng nhấn mạnh Toàn quyền Australia nên kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt các lệnh hạn chế về quyền tự do đi lại, áp đặt lên những nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền ở nước này, đề cập đến báo cáo mang tên “Locked Inside Our Home” vào tháng 02/2022, theo đó nêu các chiêu thức mà chính quyền Việt Nam sử dụng để hạn chế quyền đi lại của các nhà hoạt động.

“Ông Hurley nên hối thúc chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Ông cũng nên kêu gọi chính phủ chấm dứt những hạn chế đối với quyền tự do đi lại áp đặt đối với các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền”, bà viết trên Twitter. “Và ông ấy nên kêu gọi chính quyền cho phép các tổ chức tôn giáo tự do tiến hành hoạt động tôn giáo của họ mà không bị can thiệp”.

HRW kêu gọi chính phủ Australia sử dụng các cuộc đối thoại để thúc đẩy đạt được “những bước tiến rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được” trong các lĩnh vực trên, đồng thời đề ra “những hậu quả trong mối quan hệ song phương” nếu những vi phạm nghiêm trọng từ phía Việt Nam không được giải quyết.

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về lời kêu gọi của HRW.

Toàn quyền Hurley có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội hôm 4/4, truyền thông nhà nước loan tin. Dự kiến ông cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong chuyến thăm từ ngày 3/4 đến ngày 6/4, Toàn quyền Hurley và Phu nhân cũng sẽ tham dự các sự kiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh quan hệ thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước nhân dịp Canberra và Hà Nội kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.