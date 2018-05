Hơn 50 người nước ngoài trên đoàn tàu bị lật ở Thanh Hóa, 2 lái tàu chết

Đoàn tàu lửa từ Hà Nội đến Sài Gòn chở 400 người, trong đó có 50 người nước ngoài, bị lật ở Thanh Hóa sáng sớm hôm 24/5, làm 2 lái tàu tử vong.

Báo Thanh Niên cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/5, 6 toa tàu của tàu SE19 đi tuyến Bắc - Nam bị lật khỏi đường ray sau khi tông phải một chiếc xe tải. Nơi xảy ra tai nạn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có hơn 400 hành khách, trong đó có khoảng 50 người nước ngoài.

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy. Hai lái tàu bị tử vong tại chỗ, 11 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Báo Tiền Phong trích lời các nhân chứng nói tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, rào chắn đường sắt không được đóng nên chiếc ô tô tải đã băng qua đường giao cắt khi đoàn tàu tới.

Báo Tiền Phong trích lời ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện công an đã mời 2 gác chắn đường sắt nơi xảy ra tai nạn để làm việc.