Hơn 130 tàu cá Việt Nam bị kẹt ở Trường Sa kêu cứu

Hơn 130 tàu cá của tỉnh Bình Thuận với hơn 500 ngư dân mắc kẹt nhiều ngày tại vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa do đang kêu cứu vì đang cạn dần thức ăn và nước uống, báo chí trong nước đưa tin.



Nguyên nhân bị mắc kẹt là do sau khi ra khơi đánh bắt từ đảo Phú Quý từ sau Tết, tức khoảng đầu tháng 2, các tàu cá này đã gặp bão và phải tìm chỗ trú tránh bão ở quần đảo Trường Sa. Cho đến nay, tức là đã gần một tháng, các tàu cá này vẫn chưa thể về nhà được do thời tiết xấu, tờ Người Lao Động cho biết.



Theo tờ báo này, trong thời gian qua, vùng biển khu vực Trường Sa có gió giật rất mạnh với, sóng cao từ 3 đến 4,5 mét. Tình hình thời tiết này đã kéo dài liên tục cho đến giờ.



Trong khi đó, các tàu cá này chỉ đem theo dự trữ lương thực, thực phẩm đủ cho khoảng 20 ngày, tức là khoảng thời gian đủ để đánh bắt và quay về, và đến nay đã cạn kiệt. Dự báo thời tiết mưa bão do gió mùa đông bắc sẽ tiếp tục trong hơn một tuần nữa.



Trước tình hình đó, chính quyền huyện đảo Phú Quý đã kêu cứu lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Chủ tịch tỉnh này, ông Đoàn Anh Dũng, đã có công văn cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 và Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 nhờ giúp đỡ, cũng theo Người Lao Động.



“Nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời thì các tàu cá neo đậu tại các âu tránh trú bão sẽ thiếu hụt lương thực, thực phẩm, nước ngọt nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của ngư dân,” tờ Tuổi Trẻ dẫn công văn của tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết.



Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 đã chỉ đạo lực lượng trú đóng trên đảo Đá Lát cung cấp cho mỗi tàu 15 ký gạo và 60 lít nước ngọt. Ngoài ra, cơ quan này còn yêu cầu các tàu đang làm nhiệm vụ ở khu vực đảo Đá Lát, nơi các tàu cá đang tránh bão, ‘sẵn sàng hỗ trợ các ngư dân gặp nạn’.

Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 cũng cho biết đến sáng ngày 28/2, lực lượng của họ mới tiếp cận được các tàu cá và đưa được ngư dân lên các đảo, Tuổi Trẻ cho biết.