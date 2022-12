Hiệu trưởng ăn chặn 2 tỷ tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Sơn La

Một vị hiệu trưởng ở một trong những tỉnh miền núi khó khăn nhất Việt Nam vừa bị bắt tội tham ô tài sản sau khi bị cáo buộc biển thủ hơn hai tỷ đồng từ ngân sách nhà nước dành hỗ trợ học sinh nghèo, truyền thông trong nước đưa tin.



Theo đó, ông Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, Thông tấn xã Việt Nam cho biết.



Ngôi trường mà ông Thành làm hiệu trưởng là nơi theo học của các em học sinh dân tộc miền núi mà đa số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được Nhà nước hỗ trợ.



Theo thông tin từ cơ quan công an được Tuổi Trẻ dẫn lại, ông Thành đã chỉ đạo bộ phận kế toán và thủ quỹ trường lập hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường, nhưng không phát tiền đó cho học sinh mà lại sử dụng cho mục đích cá nhân trong hai năm học 2019 - 2020 và 2021 – 2022.



Số tiền mà hiệu trưởng này đã chiếm đoạt là hơn hai tỷ đồng. Để hợp pháp hóa số tiền này, ông Thành đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống và báo quyết toán hàng năm không trung thực.



Theo Tuổi Trẻ, vụ việc này trên đã gây bức xúc cho dư luận trong tỉnh Sơn La, nhất là ở vùng miền núi, nơi có nhiều dân tộc thiểu số cư trú với đời sống còn rất khó khăn. Tờ báo không đưa tin về lời khai của ông Thành khi làm việc với cơ quan công an.



Theo tiêu chí đánh giá của chính quyền Việt Nam thì huyện Thuận Châu là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Sơn La hơn một nửa dân số thuộc diện nghèo và cận nghèo với tỷ lệ 54,96%. Có 24/29 xã của huyện Thuận Châu thuộc diện đặc biệt khó khăn với thu thu nhập bình quân đầu người dưới 25 triệu đồng một năm, tương đương khoảng 2.000 đô la, theo thông tin trên báo Sơn La.

Trường phổ thông dân tộc nội trú là mô hình trường học ở Việt Nam dành cho các tỉnh có điều kiện khó khăn mà ở đó các em học sinh người dân tộc thiểu số được học tập trung và được đài thọ chi phí ăn ở và chi phí học tập.

Cách nay hơn một tháng, vào ngày 9/11, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, cũng đã khởi tố và bắt tạm giam một thủ quỹ của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh cũng về tội Tham ô tài sản.

Lợi dụng trách nhiệm được giao là quản lý số tiền từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho học sinh, thủ quỹ Nguyễn Thị Nụ đã chiếm đoạt gần 160 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân, tờ Giáo dục Thời đại cho biết. Theo tờ báo này, trong khi làm việc với cơ quan công an, bà Nụ “cam kết” sẽ trả lại số tiền này để thực hiện việc chi trả cho học sinh.