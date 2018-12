H’Hen Niê – Người Ê Đê chinh phục trái tim thế giới

Cô gái người dân tộc Ê Đê, H’Hen Niê, với làn da ngăm ngăm từng bị những người xấu bụng dè bỉu, đã trở thành hoa hậu trong trái tim của nhiều người hâm mộ trên thế giới dù cô chỉ đứng thứ năm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Một trong những người hâm mộ của cô bình luận cô “không cần vương miện vì cô đã là hoa hậu rồi”. Còn bản thân H’Hen Niê nói trong một cuộc phỏng vấn ngay trước khi rời Thái Lan, nơi diễn ra cuộc thi năm nay, để về lại Việt Nam rằng cô quá hạnh phúc với vị trí thứ năm vì mục tiêu đặt ra chỉ là vào được top 20 hay 15. Cô nói mình đã khóc.

Theo dõi cách nói chuyện và hành xử của cô trong cuộc phỏng vấn hơn 40 phút với BBC Tiếng Việt mới hiểu lý do tại sao cô gái 26 tuổi có đông đảo người hâm một từ khắp nơi trên thế giới. H’Hen Niê toát ra một sự tự tin, vô tư, hoạt bát và quan trọng hơn cả là bao dung. Cô kể về chuyện bị ép lấy chồng từ năm 14 nhưng không chịu và quyết định theo con đường học hành. Ở phần cuối phỏng vấn cô cũng hát bằng tiếng dân tộc Ê Đê bài hát ru mà cô vẫn hát khi ru ba đứa em ngủ giúp mẹ lúc còn ở Đắc Lắk.

Phần trình diễn trang phục bánh mì mà cô đưa lên trang Instagram của mình đã được hơn 170.000 lượt xem trong khi tài khoản Instagram của cô cũng có tới hơn 160.000 người hâm mộ. Một video tán dương cô là “ứng viên ấn tượng nhất” cũng thu hút hơn 120.000 lượt xem trên YouTube.

Trong khi đó trang tin ABS-CBN News của Philippines, nước có ứng viên đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, đăng bài “Câu chuyện truyền cảm hứng của Hoa hậu Việt Nam lôi cuốn fan Hoa hậu Hoàn vũ”. Trang này nhắc lại chuyện H’Hen Niê là người dân tộc thiểu số đầu tiên đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi và cũng là người đầu tiên từ Việt Nam lọt vào top 5. Họ nói người dân tộc Ê Đê của cô chỉ chiếm 5% dân số Việt Nam và đăng video trong đó cô kể: “Hen sinh ra trong gia đình sáu anh chị em, ba mẹ đều làm nông… Trong thời điểm hiện tại gia đình Hen vẫn đang sinh sống ở quê [Đắc Lắk], chỉ có một mình Hen lên Sài Gòn để sinh sống.”

Một trang mạng của Singapore, Mothership, cũng nói H’Hen Niê “có thể là câu chuyện hay nhất” trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trang này nhắc tới chuyện H’Hen Niê bị Hoa hậu Hoa Kỳ Sarah Rose Summers “chê” là kém tiếng Anh nhưng H’Hen Niê không hề bực tức mà còn cảm ơn Hoa hậu Hoa Kỳ đã quan tâm tới cô. Sau này H’Hen Niê cũng giải thích thêm cô nghĩ đã có sự hiểu lầm vì những gì cô Summers đăng lên Instagram chỉ là một khoảnh khắc trong khi mối quan hệ giữa họ với nhau trong nhiều ngày dựa trên tinh thần tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.

Kiểu tóc ngắn của H’Hen Niê cũng được Mothership cho là điều mới mẻ với cuộc thi trong khi trang phục bánh mì và kiểu cách nói chung của Hoa hậu Việt Nam đều được tán dương. Mothership kết thúc bài với từ “Legendary” tạm dịch là “Quá chuẩn”. Trước đó họ nhắc thêm chuyện H’Hen Niê kêu gọi mọi người đừng trách người phiên dịch của H’Hen Niê khi dịch không chuẩn trong phần thi ứng xử. H’Hen Niê nói cô vào sâu đến vòng trong có phần nhờ người phiên dịch nên không nên đổ lỗi làm gì. Đây quả là sự bao dung đáng ngưỡng mộ bên cạnh chuyện cô bỏ qua những ồn ào quanh bình luận của Hoa hậu Hoa Kỳ.

Trong phỏng vấn với BBC Tiếng Việt hôm 18/12, H’Hen Niê cũng bị hỏi khó đôi lần. Chẳng hạn khi được hỏi nếu cô phải trả lời câu hỏi “tại sao tự do báo chí lại quan trọng”, vốn là câu hỏi được dành cho một thí sinh khác trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, thì cô sẽ trả lời thế nào. “Với em thì em nghĩ là trong tất cả các phương diện mình làm việc, nó phải có tự do báo chí,” H’Hen Niê nói và giải thích thêm: “Đây cũng là điều mà em rất là hào hứng khi mà báo chí Việt Nam họ muốn viết gì thì viết, đó là quyền của họ. Mình không nên ép buộc họ có một cái khuôn khổ. Nếu làm trong khuôn khổ dễ bị chán. Và môi trường của mình là môi trường thoáng, giống như nói về trái đất thì nó cũng là cái gì đó rất là thoáng. Cái suy nghĩ, tư duy, làm việc của mình cũng phải thoáng như vậy và phải cho cơ hội cho mọi người được tự do. Cái sự tự do là cái giúp cho mọi người thoải mái, yêu thích công việc của mình và giúp công việc của mình phát triển hơn.”

Còn có câu hỏi thời sự hơn về Luật An ninh Mạng và H’Hen Niê có ý nói cô nghĩ nên có luật này để đảm bảo sự văn minh và an ninh mạng. Nhưng có lẽ cô cũng không thực sự hiểu những gì cô nói. Điều này phần nào giải thích cho vị trí thứ năm của cô chứ không phải là hoa hậu hay á hậu của cuộc thi vừa rồi, vốn đòi hỏi người thắng cuộc phải mười phân vẹn mười. Nhưng có mấy lĩnh vực mà Việt Nam hơn cả Anh lẫn Mỹ đâu, nên xin chúc mừng H’Hen Niê.