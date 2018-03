Hàng chục ngàn người tụ tập khắp Mỹ để tuần hành đòi kiểm soát súng

Hưởng ứng lời hiệu triệu của những học sinh sống sót sau vụ thảm sát trường học ở Florida, hàng chục ngàn người đã đổ về thủ đô và các thành phố trên khắp nước Mỹ hôm thứ Bảy để tuần hành kêu gọi kiểm soát súng và thổi bùng phong trào hoạt động chính trị trong giới trẻ.

Các nhà tổ chức cuộc tập hợp mang tên "March for Our Lives" (Tuần hành vì Tính mạng của Chúng ta) tại Washington hy vọng cuộc biểu tình của họ sẽ ngang bằng về số lượng và tinh thần của cuộc tuần hành phụ nữ hồi đầu năm ngoái, một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Washington kể từ thời Chiến tranh Việt Nam và vượt quá con số dự đoán 300.000 người biểu tình.

Mang những biểu ngữ viết "Chúng ta là sự thay đổi," "Không im lặng nữa" và "Gạt tiền của NRA ra khỏi chính trị," những người biểu tình tuần đứng dọc Đại lộ Pennsylvania từ sân khấu gần Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, cho tới tận Nhà Trắng. Con đường này cũng là nơi Khách sạn Quốc tế Trump tọa lạc.

Tổng thống Donald Trump hiện đang ở Florida cho dịp cuối tuần. Một đoàn xe đã đưa ông tới câu lạc bộ golf West Palm Beach vào buổi sáng, AP cho biết.

Nhà Trắng hôm thứ Bảy ra một tuyên bố ca ngợi các thanh thiếu niên tham gia các cuộc biểu tình. "Chúng tôi biểu dương nhiều người Mỹ trẻ tuổi can đảm đang thực hành quyền tự do biểu đạt của họ ngày hôm nay," nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters nói trong thông cáo, và nói thêm rằng "giữ an toàn cho trẻ em của chúng ta là một ưu tiên hàng đầu của Tổng thống."

Các cuộc tập hợp lớn cũng hình thành tại các thành phố như Boston, Houston và Parkland của Florida, nơi chụp xả súng xảy ra vào ngày 14 tháng 2 tại Trường Trung học Phổ thông Marjory Stoneman Douglas làm 17 người thiệt mạng.

Cảnh sát hiện diện đông đảo khi hơn 20.000 người đổ vào một công viên gần trường học, hô to những khẩu hiệu "Đã quá đủ rồi" và mang theo những biểu ngữ viết "Tại sao súng quan trọng hơn mạng sống của chúng ta?" và "Lá phiếu của chúng ta sẽ ngăn những viên đạn."

Bạo lực súng ống còn in đậm trong tâm trí của một số người trong đám đông ở Washington. Ayanne Johnson, học sinh trường trung học phổ thông Great Mills ở Maryland, cầm một biểu ngữ viết "Tôi tuần hành vì Jaelynn" tôn vinh bạn học Jaelynn Willey, người đã qua đời hôm thứ Hai sau khi bị một bạn học cùng trường bắn. Một em học sinh nam bị thương trong vụ tấn công này, và tay súng cũng đã chết.

Kể từ vụ đổ máu ở Florida, các học sinh đã tranh thủ luồng dư luận ủng hộ kiểm soát súng vốn đang lớn dần từ nhiều năm qua — nhưng vẫn phải đối mặt với sự chống đối mạnh mẽ từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và những người ủng hộ tổ chức này.

Các nhà tổ chức hy vọng nhiệt huyết của đám đông và danh sách những người phát biểu dưới 18 tuổi sẽ trở thành điểm biến chuyển bắt đầu từ cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

Những người biểu tình, nhiều người trong đó là học sinh trung học, nói rằng sự lãnh đạo của thanh thiếu niên trong phong trào này là điều giúp nó khác biệt so với những nỗ lực trước đó nhằm ban hành luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn.

Các cuộc khảo sát cho thấy dư luận toàn quốc có thể đang dịch chuyển về một vấn đề đã sôi sục từ nhiều thế hệ, và qua hàng chục vụ xả súng hàng loạt.

Một cuộc khảo sát ý kiến mới của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Công cộng NORC cho thấy 69 phần trăm người Mỹ nghĩ rằng luật súng ở Mỹ cần được thắt chặt. Con số này tăng từ mức 61 phần trăm vào tháng 10 năm 2016 và 55 phần trăm khi AP lần đầu tiên đặt câu hỏi vào tháng 10 năm 2013.

Nhưng dù nhiều người tuyên bố đang có đà tiến lịch sử trong xã hội về vấn đề kiểm soát súng, cuộc khảo sát của AP cũng nhận thấy gần một nửa người Mỹ không cho rằng các quan chức công cử sẽ hành động.

Trong số những câu hỏi mà các nhà tổ chức và những người tham gia cuộc biểu tình đối mặt sẽ là làm thế nào để biến sự kiện một ngày này thành sự thay đổi về luật pháp.

Một cách mà họ hy vọng sẽ làm là đăng ký cử tri trẻ tuổi và hướng nguồn năng lượng đó vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu năm nay.