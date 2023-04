Hàn Quốc phát hiện đường dây tiêu thụ đồ gian về Việt Nam

Một đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp về Việt Nam đã bị nhà chức trách Hàn Quốc phanh phui với 15 người bị bắt giữ, trong đó có một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp, hãng tin Hàn Quốc Yonhap đưa tin.



Theo đó, người Việt này bị cáo buộc mua các điện thoại di động ăn cắp với giá 200.000 won, tức khoảng 4 triệu đồng mỗi chiếc. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, người này đã thu lợi bất chính khoảng 18 triệu won, tương đương gần 320 triệu đồng, Yonhap dẫn nguồn từ Cảnh sát Tàu điện ngầm Seoul cho biết hôm 2/4.



Cảnh sát Hàn Quốc không tiết lộ danh tính cũng như quê quán của người Việt tiêu thụ đồ gian này. Phần lớn nạn nhân bị mất cắp điện thoại là hành khách say xỉn trên tàu điện.



Những người khác bị bắt giữ về tội ăn cắp và bán đồ ăn cắp cho người Việt này. Họ đã bị chuyển sang cơ quan công tố để truy tố, cũng theo Yonhap.



Để xóa dữ liệu bảo mật trên điện thoại, những kẻ ăn cắp đã gửi tin nhắn đến nạn nhân rằng họ tìm thấy điện thoại bị mất và yêu cầu họ tới lấy.



Họ cũng gửi đường liên kết được cho là thể hiện địa điểm để đến lấy điện thoại. Nhưng muốn xem được, các nạn nhân phải đăng nhập tài khoản điện thoại của họ.



Từ thông tin đăng nhập này của nạn nhân, kẻ gian đã tiếp cận được nội dung điện thoại. Nhờ đó, họ đã xóa hết dữ liệu trong máy và cài đặt lại trước khi mang đi bán.



Để tránh bị phát hiện, những chiếc điện thoại này sau đó được thu gom và tuồn về Việt Nam tiêu thụ.



Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường được người lao động Việt Nam ưa chuộng nhất do mức lương cao, môi trường làm việc tốt và chi phí xuất cảnh thấp.



Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam được trang VnExpress dẫn lại thì hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam ở Hàn Quốc làm các công việc chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.



Tuy nhiên, lao động Việt ở Hàn Quốc thời gian cũng xảy ra nhiều tai tiếng, từ ở lại quá hạn visa, nhập cư lậu cho đến mở tiệc bay lắc…



Mới đây nhất, hôm 10/3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông báo tiếp tục tạm dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc theo đối với 8 huyện, thị xã, thành phố của 4 tỉnh, do vẫn còn tình trạng lao động bỏ trốn ở lại chui khi hết hạn thị thực làm việc, theo trang VnEconomy.



Các huyện, thị xã này bao gồm: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An và Đông Sơn, Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa.