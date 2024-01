Hamas yêu cầu Israel ngưng chiến nếu muốn họ thả hết con tin

Hamas hôm 29/1 nói nếu muốn họ thả các con tin mà họ đang giam giữ thì Israel phải chấm dứt cuộc tấn công ở Gaza và rút tất cả các lực lượng xâm lược, nhắc lại lập trường của họ sau khi Israel tổ chức cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập.



“Thành công của cuộc họp ở Paris phụ thuộc vào việc quân chiếm đóng có chịu chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện trên Dải Gaza hay không,” Sami Abu Zuhri, quan chức cấp cao Hamas nói với Reuters.

Hiện chưa rõ nếu được đáp ứng đòi hỏi trên thì Hamas có trả tự do cho tất cả hay một phần trong số 132 con tin mà Israel nói vẫn còn ở bị giam giữ ở Gaza hay không. Hamas trước đó đã nói rằng việc phóng thích hoàn toàn các con tin phải cần Israel trả tự do cho toàn bộ hàng ngàn người Palestine bị giam giữ vì lý do an ninh trong các nhà tù của Israel.



Một quan chức Palestine giấu tên gần gũi với các cuộc đàm phán nói rằng để Hamas ký thỏa thuận tiếp theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi tháng 11 năm ngoái mà theo đó trong đó họ thả hàng chục con tin, Hamas muốn Israel đồng ý chấm dứt tấn công và rút khỏi Gaza – mặc dù không nhất thiết phải thực hiện ngay.

Thỏa thuận này sẽ phải được Qatar, Ai Cập và Mỹ ủng hộ, quan chức này cho biết. Các nước này đã cử các phái đoàn hàng đầu để đàm phán về cuộc khủng hoảng con tin ở Gaza với các nhân vật tình báo cấp cao của Israel hôm 28/1.