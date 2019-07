Hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam gặp Tổng thống Trump

Hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc hôm 17/7 cùng với 25 nạn nhân khác bị đàn áp tôn giáo trên khắp thế giới.

Mục sư Tin Lành A Ga, một người Thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương, một tín đồ Cao Đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia gặp gỡ Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục trong nửa giờ đồng hồ.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ.

Đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương nói với VOA Việt ngữ anh rất hân hạnh được gặp Tổng thống Trump và xúc động khi thấy nhà lãnh đạo Mỹ quan tâm đến các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo trên toàn cầu.

“Rất tuyệt vời. Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người,” ông Dương chia sẻ.

“Tôi đã nói với Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi: ‘Việt Nam?’, tôi trả lời ‘Vâng đúng vậy’ và cảm ơn Tổng thống,” ông Dương cho biết thêm.

“Buổi gặp Tổng thống Trump là giây phút tuyệt vời bởi tôi là một người bị Việt Nam truy nã vì hoạt động cho quyền tự do tôn giáo, được Hoa Kỳ cho định cư và được gặp Tổng thống để nói lên nguyện vọng của mình,” ông Dương nói.

Cuộc họp với Tổng thống ở Tòa Bạch Ốc diễn ra ngay sau ngày hội thảo thứ nhì tại Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Cấp Bộ trưởng về Thăng tiến Tự do Tôn giáo từ 16-18/7, quy tụ Ngoại trưởng 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu. Ông Lương Xuân Dương và mục sư A Ga nằm trong số các thành viên tham dự sự kiện ba ngày này và trong ngày 17/7 cả hai đều có bài phát biểu về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam tại Hội nghị.

Tự do tôn giáo là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chính sách ngoại giao của chính quyền Trump.

Trong cuộc gặp tại Tổng thống tại Tòa Bạch Ốc cùng ngày, ngoài hai người Việt Nam, còn có nạn nhân bị đàn áp tôn giáo ở các nước khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Myanmar, Cuba, Iraq…

Việt Nam lâu nay bác bất kỳ tố cáo nào về vi phạm tự do tôn giáo hay nhân quyền.