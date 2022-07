Hai nghệ sỹ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha ‘được tại ngoại và có luật sư’

Hai nghệ sỹ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị tố cáo ‘hiếp dâm’ đã kiếm được luật sư đại diện và hiện đang được cho tại ngoại hầu tra, một quan chức chính quyền Việt Nam cho biết.



Trước đó, hai nghệ sỹ Việt này bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo ‘đã cưỡng hiếp cô’ tại một khách sạn trên đảo Majorca sau khi cô đã gặp gỡ, uống rượu và nói chuyện với họ ở một nhà hàng gần đó.



Mặc dù đến nay danh tính của hai người này chưa được giớô`hi chức Tây Ban Nha công bố, nhưng dư luận trong nước hiểu rằng họ là nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vì cả hai đều đang đi du lịch Tây Ban Nha và có tuổi tác trùng khớp với mô tả hai nghi phạm.



Họ đã bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn nơi họ đang lưu trú vào đầu giờ sáng 25/6, báo chí địa phương của Tây Ban Nha đưa tin, trong khi cô gái tố cáo đã về lại Anh cùng với gia đình.



Trao đổi với báo chí vào sáng ngày 5/7, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết hai nghệ sỹ này vẫn chưa bị truy tố và vụ việc ‘chỉ mới là nghi vấn’.



“Đến sáng 4/7, hai người vẫn tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý,” ông Đông được trang mạng Zing dẫn lời cho biết.



Zing cũng dẫn lời một luật sư phân tích rằng với việc được cho tại ngoại, cho khả năng hành vi của hai nghệ sỹ này ‘chưa đến mức nghiêm trọng’. Tuy nhiên, hai người đã bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu và bị cấm rời khỏi quốc gia này.



Trong lúc này, gia đình Hồ Hoài Anh ‘chưa có thông tin gì thêm’ về tình trạng của ông, tờ Thanh niên dẫn lời ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi ông Anh đang làm giảng viên đàn bầu, cho biết.



Sau khi nhận được thông tin về vụ việc ở Tây Ban Nha, học viện này đã họp khẩn và ra quyết định tạm đình chỉ công việc của nhạc sỹ Hồ Hoài Anh để chờ kết luận điều tra. Ông Tuấn cho biết khi nào về nước thì ông Anh phải đến trình diện và phải làm báo cáo giải trình về việc tại sao đi nước ngoài không xin phép.



Theo quy định thì công chức, viên chức Nhà nước khi đi nước ngoài, dù là đi du lịch với mục đích cá nhân, đều phải xin phép cơ quan chủ quản.



Cũng như Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cũng nằm trong biên chế một cơ quan nhà nước khác là Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc chuyên đóng vai chính trong các phim truyền hình nhiều tập trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Hồng Đăng thường đóng các vai hiền lành, chính trực, chẳng hạn như công an.



Hiện tại, VTV đang phát sóng một series phim có sự tham gia của Hồng Đăng là ‘Thương Ngày Nắng Về’. Tuy nhiên, trong tập phim mới nhất trình chiếu vào ngày 4/7, nhân vật do Hồng Đăng thủ vai đã hoàn toàn biến mất. Trước đó, VTV đã có chỉ thị rà soát và cắt hết các hình ảnh của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong các chương trình của Đài.



Vụ việc hai nghệ sỹ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha đã gây xôn xao dư luận trong nước trong những ngày qua. Hầu hết lên án những cũng có những người lên tiếng bênh vực trên mạng xã hội.



Điển hình là nữ diễn viên Kiều Thanh, đồng nghiệp của Hồng Đăng trong các bộ phim ở VTV, đã viết trên trang cá nhân: “Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử ‘dâu ngô’ một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà. Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia OK ngay!”.



Tuy nhiên, phát biểu này của nữ diễn viên này đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.