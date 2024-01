Hai cựu lãnh đạo Thanh Hóa nộp lại 45 tỉ đồng để được nhẹ tội ‘gây thất thoát’

Hai cựu quan chức hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa đã nộp lại 45 tỷ đồng ‘để khắc phục hậu quả’ sau khi bị công an khởi tố điều tra về những sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp gây thất thoát tài sản của Nhà nước, báo chí trong nước loan tin.



Cụ thể, hôm 2/1, ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã nộp 22,5 tỷ đồng mỗi người vào tài khoản tạm giữ của công an, tờ Tuổi Trẻ cho biết.



Trước đó, hôm 29/12, ông Chiến đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can để điều tra về tội ‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí’.



Trước ông Chiến hai tháng, hôm 21/10, ông Nguyễn Đình Xứng cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên. Cả hai ông đều đã bị công an khám nhà và bị cấm rời khỏi nơi cư trú.



Việc khởi tố ông Chiến và ông Xứng nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra của công an về dự án Hạc Thành Tower trên khu đất vàng nằm giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa mà hai ông đã giao cho công ty Sông Mã trong thời kỳ họ lần lượt là chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh hồi năm 2013.



Ông Chiến bị cáo buộc đã quyết định mức giá ‘rẻ mạt’ là 21 triệu đồng/mét vuông cho gần 3.000 mét vuông giao cho công ty Sông Mã xây tòa tháp Hạc Thành, Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết. Sau đó, ông Chiến đã giao cho ông Xứng ký quyết định phê duyệt mức giá đất này.



Việc làm này của hai ông bị công an cáo buộc đã gây thiệt hại gần 56 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Như vậy, với 45 tỷ đồng mà hai ông này đã nộp lại, ngân sách Nhà nước vẫn thất thoát gần 11 tỷ.



Cùng bị khởi tố trong vụ án với hai vị cựu lãnh đạo Thanh Hóa là một loạt quan chức thuộc hạ của hai ông, chủ yếu là các quan chức kinh tế-tài chính.



Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, tại một cuộc họp Bộ Chính trị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, hai ông Chiến và Xứng đã bị đưa ra mổ xẻ và đề nghị kỷ luật mà sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower chỉ là một phần nguyên nhân.

Bên cạnh đó, trên cương vị là lãnh đạo tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, hai ông cũng bị xác định có sai phạm trong việc giao đất cho các tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết và AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sai phạm trong công tác cán bộ và trong lãnh đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập của cấp dưới.

Cả hai ông đều đã bị xử lý về mặt đảng, bị cách chức hết tất cả chức vụ trong đảng và hiện giờ đang chờ đợi bị xử lý theo pháp luật.