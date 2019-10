Hạ viện Mỹ đẩy mạnh điều tra luận tội, gửi trát cho luật sư của TT Trump

Hạ viện Hoa Kỳ đã đẩy mạnh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump hôm 30/9, trong khi ông bày tỏ sự thịnh nộ của ông về cuộc điều tra và thông tin cho rằng ông đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao để theo đuổi các đối thủ của mình, theo Reuters.

Ba ủy ban Hạ viện cho biết một trát lệnh đã được gửi tới luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, để đòi ông nộp tài liệu.

Ông Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, đã thú nhận trên truyền hình rằng ông đã yêu cầu chính phủ Ukraina nhắm mục tiêu vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người đang vận động để được Đảng Dân chủ đề cử ra tranh chức tổng thống với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trên Twitter, ông Giuliani nói trát tòa yêu cầu ông nộp tài liệu nêu lên một số vấn đề pháp lý, trong đó có nguyên tắc bảo mật giữa luật sư-thân chủ. Ông nói trát này “sẽ được cứu xét một cách thích hợp.”

Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát đã chính thức tiến hành cuộc điều tra luận tội TT Trump hồi tuần trước sau khi xuất hiện một báo cáo của một người tố giác, nêu lên những quan tâm về việc ông Trump hồi tháng 7 đã dùng món tiền gần 400 triệu đôla mà Hoa Kỳ đồng ý viện trợ cho Ukraina để làm áp lực, buộc lãnh đạo Ukraina điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump.

Theo tờ Wall Street Journal thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có tham gia cuộc điện đàm hôm 25/7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy, khi phía Mỹ tăng sức ép yêu cầu Ukraina điều tra ông Biden.

Tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Thủ tướng Úc Scott Morrison trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Về sau cuộc điều tra này do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảm nhận.

Tờ New York Times cho biết trong một cuộc điện đàm gần đây, ông Trump đã yêu cầu ông Morrison hỗ trợ Bộ trưởng Tư pháp William Barr trong cuộc điều tra này, điều mà ông Trump hy vọng sẽ làm mất uy tín cuộc điều tra của ông Mueller mà nay đã kết thúc.

Một phát ngôn viên của chính phủ Úc nói trong một email:

“Chính phủ Úc luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với những nỗ lực giúp làm sáng tỏ thêm các vấn đề đang được điều tra. Thủ tướng Úc đã tái xác nhận sự sẵn sàng hợp tác trong cuộc trò chuyện với Tổng thống.”

Trong trát yêu cầu nộp tài liệu, chủ tịch của ba ủy ban Hạ viện cho biết gần đây ông Giuliani đã “tuyên bố rằng ông có sở hữu bằng chứng - dưới dạng tin nhắn, bản ghi cuộc điện đàm và các thông tin liên lạc khác - cho thấy rằng ông không hành động một mình và rằng các quan chức khác của Chính quyền Trump có thể đã can dự vào kế hoạch này.”

Thượng Nghị sĩ Mitch McConnell, đảng Cộng hòa, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, hôm 30/09 nói sẽ dùng thẩm quyền của mình để phá hỏng mọi nỗ lực luận tội tổng thống do Hạ viện được phe Dân chủ lãnh đạo thực hiện.

Hôm 30/09, Tổng thống Trump đề nghị rằng Dân biểu Hoa Kỳ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nên bị bắt vì “tội phản quốc.”

Cho đến nay, người tố giác vẫn chưa được xác định công khai, nhưng ông Trump hôm 30/09 cho biết rằng “chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu về người tố giác. Chúng tôi biết có một người tố giác báo cáo những điều không chính xác.”