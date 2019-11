Hà Nội bác đánh giá của Freedom House về tự do internet tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 7/11 bác đánh giá cho rằng Việt Nam thiếu tự do internet theo báo cáo của Tổ chức Freedom House.

Việt Nam là một trong số những nước bị chấm điểm thấp nhất về tự do trên internet giữa bối cảnh mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ ở quốc gia cộng sản này và nhà nước đang thắt chặt quản lí những nội dung bị cho là xấu độc, theo báo cáo Freedom on the Net 2019 (Tự do trên Mạng 2019) mà Freedom House công bố hôm 5/11.

Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng tuyên bố đây là “những đánh giá thiếu khách quan, không đúng sự thật về Việt Nam.”



Ông Thắng nói “Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển của Internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đáp ứng những nhu cầu trao đổi thông tin, học tập làm việc của người dân.”



Ông đưa ra dẫn chứng rằng Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet và mạng xã hội nhanh nhất thế giới.

“Công nghệ thông tin, trong đó có mạng xã hội đã và đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống, sinh hoạt kinh tế - văn hóa – xã hội ở Việt Nam,” ông Thắng nói và cho biết thêm rằng “đến đầu năm 2019, Việt Nam đã có hơn 60 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 60% dân số, đứng thứ 16 trên thế giới về số lượng người sử dụng Internet và có khoảng 55 triệu người sử dụng các nền tảng mạng xã hội, nằm trong nhóm nước có lượng người dùng lớn nhất thế giới.”

Báo cáo của Freedom House nêu rằng những “hạn chế khắc nghiệt” đối với tự do internet vẫn tiếp tục ở Việt Nam, trong khi không gian mạng cho quan điểm bất đồng chính kiến và hoạt động tranh đấu “thu hẹp hơn nữa.”

“Chúng tôi có 21 chỉ số cho tự do internet và Việt Nam nhận điểm kém nhất trong nhiều những chỉ số này,” Allie Funk, một trong hai tác giả của bản báo cáo, nói với VOA. “Trong năm qua, chúng tôi đã lo ngại về luật an ninh mạng mới trao cho nhà chức trách quyền hạn rộng khắp để sử dụng vì mục đích kiểm duyệt và giám sát.”

Báo cáo xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do internet với số điểm 24 trên 100, đứng gần cuối bảng và chỉ trên Cuba, Syria, Iran và Trung Quốc. Vị trí này của Việt Nam không thay đổi so với đánh giá của Freedom House vào năm 2018.

Trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp sau tất cả các nước được đánh giá kể cả các nước láng giềng Đông Nam Á và chỉ trên Trung Quốc