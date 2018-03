Giáo sư ủng hộ Trump nói sẽ ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn của Mueller

Một giáo sư người Mỹ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, và là người ủng hộ mạnh mẽ việc Anh rời bỏ Liên minh Châu Âu, sẽ ra khai chứng vào tháng sau trước đại bồi thẩm đoàn liên bang đang xem xét những bằng chứng trong cuộc điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump và Nga.

Theodore Malloch, tác giả viết một cuốn sách ủng hộ ông Trump sắp ra mắt và là một đồng minh của Nigel Farage, cựu lãnh đạo của Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP), nói trong một thông cáo gửi cho Reuters hôm thứ Sáu bởi nhà xuất bản sách rằng, ông đã bị các đặc vụ FBI thẩm vấn khi ông đáp xuống Sân bay Quốc tế Logan ở thành phố Boston hôm thứ Ba sau một chuyến bay từ London, và đã nhận trát buộc ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn.

Ông Malloch "dự kiến sẽ khai chứng tại thủ đô Washington vào ngày 13 tháng 4 dưới cuộc điều tra của Robert Mueller," Hector Carosso, đại diện Nhà xuất bản Skyhorse, nói trong một email khác gửi cho Reuters.

Cuốn sách của ông Malloch, "The Plot to Destroy Trump: How the Deep State Fabricated the Russian Dossier to Subvert the President," (Âm mưu hủy diệt Trump: Nhà nước ngầm đã ngụy tạo tập hồ sơ Nga để lật đổ tổng thống ra sao), dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 5.

Công tố viên Đặc biệt Mueller đang điều tra liệu có sự toa rập phi pháp giữa ông Trump và ban vận động tranh cử năm 2016 của ông với Nga hay không. Ông Trump và Nga đều phủ nhận sự thông đồng. FBI và đội ngũ điều tra của ông Mueller không bình luận gì về ông Malloch hay sự việc tại sân bay Boston.

Ông Malloch nói trong email gửi cho Reuters rằng FBI cho ông xem một văn kiện cho phép các đặc vụ tịch thu điện thoại di động của ông. Ông nói rằng ông đã bàn giao nó và sau đó được cho hay là FBI phải gửi nó đến Washington để "thẩm định đầy đủ."

Ông cũng nói rằng FBI đã thẩm vấn ông trong khoảng một giờ về sự nghiệp của ông, về quyền tiếp cận an ninh chính phủ và về lí lịch học thuật của ông. Ông nói các đặc vụ sau đó hỏi ông về vai trò của ông trong ban vận động Trump và ông nói vai trò này không chính thức và không được trả lương.

Ông nói họ cũng thẩm vấn ông về mối quan hệ của ông với Roger Stone, một người ủng hộ ông Trump và là một nhà tư vấn chính trị, về website WikiLeaks và Jerome Corsi, người viết bài đóng góp cho các website truyền bá thuyết âm mưu.

Trong thông cáo của mình, ông Malloch nói ông không biết gì về WikiLeaks. Website đã đăng những email mà các quan chức tình báo Mỹ kết luận hồi năm ngoái là đã bị GRU, cơ quan tình báo quân đội Nga, đánh cắp từ Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc và ban vận động tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton.

Các nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra của ông Mueller cho biết một hướng điều tra là làm thế nào mà những email bị đánh cắp này lại lọt vào tay WikiLeaks từ Nga và liệu có bất kỳ đồng minh nào của ông Trump động tới chúng hay không.

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange từ chối bình luận trực tiếp về bất kỳ mối liên hệ nào với ông Malloch khi được Reuters liên lạc.