Freedom Now kiến nghị LHQ về việc blogger Phan Kim Khánh bị giam giữ

Tổ chức nhân quyền Freedom Now và một công ty luật ở Anh đã đệ trình một kiến nghị lên Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ Tùy tiện thay mặt cho blogger Phan Kim Khánh, người đã bị tuyên án sáu năm tù giam vào năm 2017 về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.

Trong một thông cáo báo chí, Freedom Now và công ty luật Dechert LLP lập luận rằng việc Việt Nam tiếp tục giam cầm anh Khánh, một nhà báo công dân, “vi phạm những nghĩa vụ của chính phủ” theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên Ngôn Phổ quát về Nhân quyền.

Freedom Nom lưu ý rằng trong những năm qua Việt Nam đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng và việc giam cầm anh Khánh cho thấy rõ “sự suy thoái đáng lo ngại” các quyền tự do internet.

“Việc chính phủ tiếp tục gviam giữ Khánh vi phạm những nhân quyền căn bản của anh ấy bao gồm quyền tự do biểu đạt,” Chuyên viên Chương trình Freedom Now Karl Horberg nói trong thông cáo. “Freedom Now kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích Khánh ngay lập tức và vô điều kiện; chúng tôi tin tưởng rằng Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ Tùy tiện sẽ đi đến cùng một kết luận.”

Anh Khánh, 26 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2017 đang là sinh viên năm cuối khoa quốc tế tại Đại học Thái Nguyên với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước liên quan tới việc anh điều hành hai trang blog chỉ trích chính phủ có tên “Báo Tham Nhũng” và “Tuần Việt Nam.”

Tòa án tỉnh Thái Nguyên vào tháng 10 năm 2017 tuyên phạt anh sáu năm tù giam và bốn năm quản chế, theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự.

Trong một email gửi cho VOA, ông Horberg giải thích tổ chức của ông cảm thấy cần thiết phải đưa trường hợp của anh Khánh ra trước một cơ quan quốc tế để “chính phủ Việt Nam thấy rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát tình trạng của anh.”

“Chúng tôi sẽ tiếp xúc với chính phủ Việt Nam về vụ việc cũng như các chính phủ phương Tây, chủ yếu là Mỹ và Liên minh châu Âu,” ông Horberg nói thêm. “Chúng tôi sẽ tìm kiếm những người ủng hộ mạnh mẽ cho anh Phan và cho nhiều tù nhân chính trị Việt Nam đang phải chịu án tù dài hạn do thực hiện quyền tự do biểu đạt của họ.”

Ông nói họ trông đợi sẽ có một phản hồi của Liên Hiệp Quốc, nói thêm rằng Liên Hiệp Quốc đầu tiên sẽ cho phép Việt Nam phản hồi về kiến nghị trước khi cơ quan này đưa ra quyết định.

“Quyết định có phần chắc sẽ được đưa ra vào năm sau,” ông nói.

Freedom Now cho biết anh Khánh đã làm đơn kháng án vài ngày sau khi anh bị kết tội nhưng các quan chức trại giam không chịu gửi đi. Vào tháng 2 năm nay, anh viết đơn khiếu nại về việc đơn kháng án của anh không được gửi đi về kể từ đó đã bị quan chức trại giam ngược đãi, theo tổ chức nhân quyền này.